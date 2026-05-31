Ліниві вареники з маком: як приготувати ресторанний сніданок за 20 хвилин
Смачна страва для початку дня
Ліниві вареники — одна зі смачних страв, які зручно готувати на сніданок. А якщо додати до тіста мак і цедру лимона, звична страва стане особливою, ніби її готували в ресторані. Такі вареники можна зварити й з’їсти одразу, а можна додатково обсмажити на сковороді.
Рецептом поділилася блогер m_povnitsa у Instagram. На приготування потрібно близько 20 хвилин: приблизно 10 хвилин на заміс і формування тіста і ще 10 хвилин на варіння.
Як приготувати ліниві вареники з маком
Сир краще брати 5% жирності або сухий зернистий. Якщо сир занадто вологий, тісто буде липким і потребуватиме більше борошна, а це зробить вареники щільнішими.
Щоб тісто було простіше нарізати, змочіть ніж у воді. Тоді сир не буде прилипати до леза.
Варити вареники потрібно в киплячій підсоленій воді. Після того як вони спливуть, тримайте ще приблизно 5 хвилин. Якщо хочете скоринку, обсмажте вже зварені вареники на сухій сковороді без олії.
Інгредієнти
- Сир — 180 г (5% жирності)
- Жовток — 1 шт.
- Борошно — 1 ст. л. (Плюс трохи для обсипання)
- Мак — 1 ч. л.
- Цукор або підсолоджувач — за смаком
- Цедра лимона або цитрусовий екстракт — за смаком
- Ванільний цукор — щіпка
Спосіб приготування
- До сиру додайте жовток, цукор, ванільний цукор і цедру лимона. Добре перемішайте до однорідної маси.
- Додайте мак і борошно, потім замісіть тісто ложкою. Тісто має бути м’яким, трохи липким, але тримати форму.
- Робочу поверхню присипте борошном, викладіть тісто і сформуйте з нього ковбаску. Наріжте на невеликі шматочки мокрим ножем.
- Кожен шматочок злегка присипте борошном і надайте форму — притисніть зрізані краї, щоб вони не розлипалися під час варіння.
- Опустіть вареники в киплячу підсолену воду. Після того як вони спливуть, варіть ще 5 хвилин.
Як і з чим подавати
Ліниві вареники добре поєднуються з натуральним йогуртом, сметаною або невеликою кількістю меду. Як додаток підійдуть також свіжі ягоди — полуниця, чорниця або малина.