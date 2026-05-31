Ліниві вареники з маком: як приготувати ресторанний сніданок за 20 хвилин

Смачна страва для початку дня

Ліниві вареники — одна зі смачних страв, які зручно готувати на сніданок. А якщо додати до тіста мак і цедру лимона, звична страва стане особливою, ніби її готували в ресторані. Такі вареники можна зварити й з’їсти одразу, а можна додатково обсмажити на сковороді.

Рецептом поділилася блогер m_povnitsa у Instagram. На приготування потрібно близько 20 хвилин: приблизно 10 хвилин на заміс і формування тіста і ще 10 хвилин на варіння.

Як приготувати ліниві вареники з маком

Сир краще брати 5% жирності або сухий зернистий. Якщо сир занадто вологий, тісто буде липким і потребуватиме більше борошна, а це зробить вареники щільнішими.

Щоб тісто було простіше нарізати, змочіть ніж у воді. Тоді сир не буде прилипати до леза.

Варити вареники потрібно в киплячій підсоленій воді. Після того як вони спливуть, тримайте ще приблизно 5 хвилин. Якщо хочете скоринку, обсмажте вже зварені вареники на сухій сковороді без олії.

Інгредієнти

Сир — 180 г (5% жирності)

Жовток — 1 шт.

Борошно — 1 ст. л. (Плюс трохи для обсипання)

Мак — 1 ч. л.

Цукор або підсолоджувач — за смаком

Цедра лимона або цитрусовий екстракт — за смаком

Ванільний цукор — щіпка

Спосіб приготування

До сиру додайте жовток, цукор, ванільний цукор і цедру лимона. Добре перемішайте до однорідної маси. Додайте мак і борошно, потім замісіть тісто ложкою. Тісто має бути м’яким, трохи липким, але тримати форму. Робочу поверхню присипте борошном, викладіть тісто і сформуйте з нього ковбаску. Наріжте на невеликі шматочки мокрим ножем. Кожен шматочок злегка присипте борошном і надайте форму — притисніть зрізані краї, щоб вони не розлипалися під час варіння. Опустіть вареники в киплячу підсолену воду. Після того як вони спливуть, варіть ще 5 хвилин.

Як і з чим подавати

Ліниві вареники добре поєднуються з натуральним йогуртом, сметаною або невеликою кількістю меду. Як додаток підійдуть також свіжі ягоди — полуниця, чорниця або малина.