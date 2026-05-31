Ідеальна вечеря з доступних продуктів: як приготувати грецьку тарілку

Наталя Граковська
Грецька тарілка. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

В одній тарілці вдало поєднуються курка з лимонними нотками, картопля, салат зі свіжих овочів та грецький соус цацики

Грецька кухня відрізняється простотою і яскравими смаками. Кулінарна блогерка alenakhmil в Instagram пропонує приготувати так звану грецьку тарілку. Це маринована курка з лимоном і орегано, картопля, свіжий салат і холодні цацики. Все разом створює повноцінну ситну вечерю. Страва на тарілці виглядає ефектно, і при цьому готується із найдоступніших продуктів.

Інгредієнти

Для курки:

  • Куряче філе — 2 шт.
  • Оливкова олія — 2 ст. л.
  • Лимонний сік — 1 ст. л.
  • Орегано — 1 ч. л.
  • Сіль та перець — за смаком

Для картоплі:

  • Картопля — 4-5 шт. середнього розміру
  • Вершкове масло — 30 г
  • Сіль — за смаком

Для свіжого салату:

  • Помідори – 2 шт.
  • Огірок — 1 шт.
  • Червона цибуля — половина головки
  • Петрушка — невеликий пучок
  • Оливкова олія, сіль — за смаком

Для цацики:

  • Невеликий огірок – 1 шт.
  • Грецький йогурт — 200 г
  • Часник — 2 зубчики
  • Кріп — невеликий пучок
  • Оливкова олія — 2 ст. л.
  • Винний оцет — 1 ст. л.
  • Сіль і перець — за смаком
Грецька тарілка. Скріншот Instagram.com/alenakhmil

Спосіб приготування

  1. Спочатку приготуйте цацикі: огірок натріть на великій тертці і добре відіжміть від зайвої рідини. Змішайте з йогуртом, подрібненим часником, кропом, оливковою олією і оцтом. Посоліть, поперчіть і приберіть у холодильник.
  2. Куряче філе змішайте з оливковою олією, лимонним соком, орегано, сіллю і перцем. Залиште маринуватися мінімум на 30 хвилин.
  3. Картоплю відваріть у підсоленій воді до готовності, злийте воду. Розігрійте сковороду з вершковим маслом і обсмажте картоплю до золотистої скоринки.
  4. Замариноване філе обсмажте на добре розігрітій сковороді або запечіть у духовці при 200°C близько 20–25 хвилин до готовності.
  5. Наріжте помідори, огірок і червону цибулю, додайте петрушку. Заправте оливковою олією і посоліть.

Як і з чим подавати

Подавайте все разом на одній великій тарілці або розкладіть по окремих мисках: курка, картопля, салат і соус цацики поруч. Цацики використовуйте як соус для курки та картоплі — він добре нейтралізує жирність і додає свіжості. До такої тарілки відмінно підійде тонкий лаваш чи пітта.

Теги:
#Рецепти #Картопля #Соус #Вечеря #Курка