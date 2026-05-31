Ідеальна вечеря з доступних продуктів: як приготувати грецьку тарілку
В одній тарілці вдало поєднуються курка з лимонними нотками, картопля, салат зі свіжих овочів та грецький соус цацики
Грецька кухня відрізняється простотою і яскравими смаками. Кулінарна блогерка alenakhmil в Instagram пропонує приготувати так звану грецьку тарілку. Це маринована курка з лимоном і орегано, картопля, свіжий салат і холодні цацики. Все разом створює повноцінну ситну вечерю. Страва на тарілці виглядає ефектно, і при цьому готується із найдоступніших продуктів.
Інгредієнти
Для курки:
- Куряче філе — 2 шт.
- Оливкова олія — 2 ст. л.
- Лимонний сік — 1 ст. л.
- Орегано — 1 ч. л.
- Сіль та перець — за смаком
Для картоплі:
- Картопля — 4-5 шт. середнього розміру
- Вершкове масло — 30 г
- Сіль — за смаком
Для свіжого салату:
- Помідори – 2 шт.
- Огірок — 1 шт.
- Червона цибуля — половина головки
- Петрушка — невеликий пучок
- Оливкова олія, сіль — за смаком
Для цацики:
- Невеликий огірок – 1 шт.
- Грецький йогурт — 200 г
- Часник — 2 зубчики
- Кріп — невеликий пучок
- Оливкова олія — 2 ст. л.
- Винний оцет — 1 ст. л.
- Сіль і перець — за смаком
Спосіб приготування
- Спочатку приготуйте цацикі: огірок натріть на великій тертці і добре відіжміть від зайвої рідини. Змішайте з йогуртом, подрібненим часником, кропом, оливковою олією і оцтом. Посоліть, поперчіть і приберіть у холодильник.
- Куряче філе змішайте з оливковою олією, лимонним соком, орегано, сіллю і перцем. Залиште маринуватися мінімум на 30 хвилин.
- Картоплю відваріть у підсоленій воді до готовності, злийте воду. Розігрійте сковороду з вершковим маслом і обсмажте картоплю до золотистої скоринки.
- Замариноване філе обсмажте на добре розігрітій сковороді або запечіть у духовці при 200°C близько 20–25 хвилин до готовності.
- Наріжте помідори, огірок і червону цибулю, додайте петрушку. Заправте оливковою олією і посоліть.
Як і з чим подавати
Подавайте все разом на одній великій тарілці або розкладіть по окремих мисках: курка, картопля, салат і соус цацики поруч. Цацики використовуйте як соус для курки та картоплі — він добре нейтралізує жирність і додає свіжості. До такої тарілки відмінно підійде тонкий лаваш чи пітта.