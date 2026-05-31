Ідеальна вечеря з доступних продуктів: як приготувати грецьку тарілку

В одній тарілці вдало поєднуються курка з лимонними нотками, картопля, салат зі свіжих овочів та грецький соус цацики

Грецька кухня відрізняється простотою і яскравими смаками. Кулінарна блогерка alenakhmil в Instagram пропонує приготувати так звану грецьку тарілку. Це маринована курка з лимоном і орегано, картопля, свіжий салат і холодні цацики. Все разом створює повноцінну ситну вечерю. Страва на тарілці виглядає ефектно, і при цьому готується із найдоступніших продуктів.

Інгредієнти

Для курки:

Куряче філе — 2 шт.

Оливкова олія — 2 ст. л.

Лимонний сік — 1 ст. л.

Орегано — 1 ч. л.

Сіль та перець — за смаком

Для картоплі:

Картопля — 4-5 шт. середнього розміру

Вершкове масло — 30 г

Сіль — за смаком

Для свіжого салату:

Помідори – 2 шт.

Огірок — 1 шт.

Червона цибуля — половина головки

Петрушка — невеликий пучок

Оливкова олія, сіль — за смаком

Для цацики:

Невеликий огірок – 1 шт.

Грецький йогурт — 200 г

Часник — 2 зубчики

Кріп — невеликий пучок

Оливкова олія — 2 ст. л.

Винний оцет — 1 ст. л.

Сіль і перець — за смаком

Грецька тарілка. Скріншот Instagram.com/alenakhmil

Спосіб приготування

Спочатку приготуйте цацикі: огірок натріть на великій тертці і добре відіжміть від зайвої рідини. Змішайте з йогуртом, подрібненим часником, кропом, оливковою олією і оцтом. Посоліть, поперчіть і приберіть у холодильник. Куряче філе змішайте з оливковою олією, лимонним соком, орегано, сіллю і перцем. Залиште маринуватися мінімум на 30 хвилин. Картоплю відваріть у підсоленій воді до готовності, злийте воду. Розігрійте сковороду з вершковим маслом і обсмажте картоплю до золотистої скоринки. Замариноване філе обсмажте на добре розігрітій сковороді або запечіть у духовці при 200°C близько 20–25 хвилин до готовності. Наріжте помідори, огірок і червону цибулю, додайте петрушку. Заправте оливковою олією і посоліть.

Як і з чим подавати

Подавайте все разом на одній великій тарілці або розкладіть по окремих мисках: курка, картопля, салат і соус цацики поруч. Цацики використовуйте як соус для курки та картоплі — він добре нейтралізує жирність і додає свіжості. До такої тарілки відмінно підійде тонкий лаваш чи пітта.