Сирно-маковий рулет з родзинками: ніжний десерт без зайвого цукру (відео)

З лаваша можна приготувати безліч простих і швидких страв — від гарячих рулетів до холодних закусок, зокрема популярної закуски з червоною рибою та огірком. Завдяки нейтральному смаку він добре поєднується як із солоними, так і з солодкими начинками, що робить його універсальною основою для домашніх рецептів. А сьогодні ми пропонуємо сирно-маковий рулет із родзинками — ніжний десерт, який поєднує кремову текстуру сиру, аромат маку та природну солодкість сухофруктів. Для найкращого результату варто обирати свіжий кисломолочний сир без зайвої вологи, густий йогурт без добавок і якісний мак, який добре розпарюється та розкриває свій смак після термічної обробки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nastya_dreamy".

Під час приготування важливо ретельно подрібнювати сирну масу до максимально однорідної консистенції, щоб начинка вийшла ніжною та без грудочок. Мак слід обов’язково запарити або проварити, інакше він буде жорстким і зіпсує текстуру десерту. За бажанням родзинки можна замінити на курагу, журавлину або дрібно нарізані фініки, а замінник цукру — на мед або звичайний цукор, що дозволяє легко адаптувати рецепт під індивідуальні вподобання.

Як приготувати сирно-маковий рулет

Інгредієнти:

лаваш — 2 шт;

яйце — 1 шт;

кисломолочний сир 0,5% — 300 г;

йогурт — 150 г;

мак — 60 г;

родзинки — 60 г;

замінник цукру — за смаком;

Спосіб приготування:

Проварити мак в окропі до повного випаровування води та дати йому охолонути. Збити кисломолочний сир, йогурт, яйце та замінник цукру блендером до однорідної кремової маси. Додати до сирної маси підготовлений мак і родзинки та ретельно перемішати. Рівномірно розподілити начинку по лавашу та щільно згорнути у рулети. Змастити рулети жовтком та випікати при 180 градусах приблизно 25 хвилин до золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Рулет найкраще смакує охолодженим, коли начинка стабілізується і стає більш щільною. Перед подачею його можна нарізати на порційні шматочки та злегка присипати цукровою пудрою або маком для більш виразного вигляду. Добре поєднується з чаєм, кавою або йогуртовими напоями, а також може подаватися як легкий десерт після основних страв. Для більш святкової подачі рулет можна прикрасити ягодами або подати з ложкою сметанного чи йогуртового соусу.

Сирно-маковий рулет з родзинками — це простий варіант домашнього десерту без складної випічки, який легко готується і завжди дає ніжний, збалансований смак. Завдяки лавашу основа виходить м’якою, а начинка зберігає кремову текстуру та аромат.