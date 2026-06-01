Готується за хвилини, зникає ще швидше: ароматні мариновані огірки з гірчицею (відео)

Смачна закуска до будь-якого гарніру

Огірки — це універсальний овоч, який споживають свіжими, солять, маринують або готують у власному соку, де вони зберігають максимум хрусткості та природного смаку. У цьому рецепті пропонується варіація швидких маринованих огірків із соєвим соусом, гірчицею та часником, які набувають яскравого азійського відтінку. Під час вибору інгредієнтів важливо використовувати молоді, щільні огірки без пустот, адже саме вони забезпечують правильну текстуру після маринування. За бажанням соєвий соус можна замінити на легкий солоний маринад, а діжонську гірчицю — на зернисту для більш виразної текстури та смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valeriia.moroz_".

Як приготувати марновані огірки з гірчицею

Інгредієнти:

огірки — 4 шт.;

кріп — пучок;

часник — 3 зубчики;

соєвий соус — 2 ст. л.;

олія соняшникова — 1 ст. л.;

яблучний оцет — 1 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

діжонська гірчиця — 1 ч. л.;

сіль — 1 ст. л.;

Спосіб приготування:

Нарізати огірки брусочками. Дрібно нарізати часник і кріп та додати до огірків. Додати до огірків соєвий соус, олію, яблучний оцет, цукор, гірчицю та сіль. Ретельно перемішати інгредієнти і залишити настоюватися на 30 хвилин. Перемішувати масу кожні 5–10 хвилин для рівномірного маринування. Перед подачею ще раз перемішати до однорідності.

Як і з чим подавати

Такі огірки найкраще подавати охолодженими як закуску до картоплі, м’яса на грилі або рибних страв. Вони добре поєднуються з простими гарнірами — рисом, запеченими овочами або свіжим хлібом, а також можуть доповнювати сендвічі та бургери. Для більш виразної подачі можна додати кунжут, зелень або краплю ароматної олії, а також подати разом із легкими йогуртовими або часниковими соусами.

Швидкі мариновані огірки з соєвим соусом і гірчицею — це простий спосіб урізноманітнити щоденне меню, зберігаючи баланс між свіжістю та насиченим смаком. Завдяки швидкому приготуванню та гнучкості інгредієнтів страва легко адаптується під різні кулінарні вподобання і завжди виходить хрусткою та ароматною.