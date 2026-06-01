Секрет ідеальної випічки: кисло-солодкий пиріг з ревенем і повітряним безе (відео)

Ревінь — це багаторічна рослина з яскраво вираженим кислуватим смаком, яку найчастіше використовують у кулінарії для приготування компотів, варення та різноманітної випічки, зокрема пирогів. Завдяки своїй свіжій кислинці він чудово балансує солодкі десерти, особливо в поєднанні з тістом та меренгою. Сьогодні пропонується німецький пиріг з ревенем і безе — класичний десерт європейської кухні, де поєднуються пісочна основа, соковита начинка та повітряна білкова шапка. Для найкращого результату варто обирати щільні, свіжі стебла ревеню без сухих волокон, а білки збивати лише в абсолютно чистому та сухому посуді, інакше безе може втратити стабільність. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".

Як приготувати німецький пиріг з ревенем і безе

Інгредієнти:

борошно – 200 г;

цукор – 60 г;

масло вершкове – 80 г;

жовтки – 3 шт.;

розпушувач – 0,5 ч. л.;

ванільний цукор – за смаком;

сіль – 0,5 ч. л.;

крижана вода – 2–3 ст. л.;

Для начинки:

ревінь – 650 г;

цукор – 150 г;

крохмаль – 50 г;

кориця або ванільний цукор – за смаком;

Для безе:

білки – 3 шт.;

цукор – 175 г;

сіль – дрібка;

Спосіб приготування:

Змішати борошно, цукор, розпушувач, сіль і ванільний цукор. Додати холодне вершкове масло та жовтки, замісити тісто, за потреби поступово додати крижану воду до формування однорідної маси. Розкачати тісто на пергаменті, за потреби підрівняти краї та викласти у форму для випікання, сформувавши бортики із залишків тіста. Підготувати ревінь, очистити та нарізати невеликими шматочками. Змішати його з цукром, крохмалем і корицею або ванільним цукром. Викласти начинку на основу з тіста та випікати у розігрітій до 180°C духовці протягом 20–30 хвилин у режимі верх/низ. Збити охолоджені білки з дрібкою солі та цукром до стійких гострих піків. Викласти безе на майже готовий пиріг і повернути в духовку ще на 10–15 хвилин при 175°C до легкої золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Пиріг найкраще подавати повністю охолодженим, коли шари стабілізуються і добре тримають форму при нарізанні. За бажанням його можна прикрасити свіжими ягодами, цедрою лимона або легким присипанням цукрової пудри. Добре поєднується з кулькою ванільного морозива, збитими вершками або легким ягідним соусом, який підкреслює кислинку ревеню. Також десерт можна подати до чаю або кави як самостійну випічку без додаткових компонентів.

Пиріг виходить гармонійним за смаком: кислинка ревеню врівноважується солодким безе, а пісочна основа додає структури. Це класичний європейський десерт, який особливо популярний у весняно-літній сезон, коли ревінь є найбільш соковитим і ароматним.