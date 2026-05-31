Проста страва, від якої неможливо відірватися: хрустка бейбі-картопля на сковорідці (відео)

Смачний ароматний гарнір

Зараз сезон молодої картоплі, і окрім того, що її найчастіше просто відварюють із зеленню, з неї можна приготувати значно більш ароматний варіант — обсмажену бейбі-картоплю з часником і паприкою. Саме молода картопля найкраще підходить для цього рецепта, адже має ніжну шкірку та щільну текстуру, яка добре тримає форму після варіння та обсмаження. Сьогодні ми пропонуємо простий спосіб приготування, який дозволяє отримати хрустку скоринку та насичений смак завдяки поєднанню вершкового масла, спецій і часнику. Для найкращого результату варто обирати дрібну рівномірну картоплю без пошкоджень, а часник додавати наприкінці обсмажування, щоб він не підгорів і не дав гіркоти. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tsukatnata".

Як прготувати бейбі-картоплю з часником і паприкою

Інгредієнти:

бейбі картопля – 1 кг;

масло вершкове – 50 г;

часник – 2–3 зубчики;

паприка – 1 ч. л.;

сіль – за смаком;

зелень (петрушка або кріп) – за смаком;

Спосіб приготування:

Відварити молоду картоплю у підсоленій воді до напівготовності або повної готовності залежно від розміру бульб. Перекласти картоплю на сковорідку з розігрітим вершковим маслом. Додати паприку і обсмажити кілька хвилин до утворення золотистої скоринки, періодично перемішуючи. Додати подрібнений часник і готувати ще 1–2 хвилини, стежачи, щоб він не підгорів. Посолити за смаком, додати подрібнену зелень і зняти з вогню.

Як і з чим подавати

Бейбі-картопля найкраще смакує одразу після приготування, поки залишається гарячою та хрусткою зовні. Її можна подавати як самостійний гарнір або доповнення до м’яса, риби чи овочевих страв. Добре поєднується зі сметанними, йогуртовими або часниковими соусами, а також із легкими салатами зі свіжих овочів. Для більш насиченої подачі можна додати тертий сир або кілька крапель лимонного соку, які підкреслюють смак паприки та масла.

Страва виходить ароматною, рум’яною та дуже домашньою, поєднуючи прості інгредієнти з виразним смаком. Це універсальний варіант гарніру, який легко адаптувати під різні страви та смаки.