Не паска, а справжнє "золото"! Сирна бабка — соковита і дуже ароматна

Ця великодня випічка готується без борошна

У деяких сім’ях на Великдень готують паску не з дріжджового тіста, а з кисломолочного сиру. Сирна бабка виходить м’якою, соковитою та дуже ароматною, чимось нагадує домашню запіканку, але має більш святковий вигляд і насиченіший смак.

Це чудова альтернатива класичній випічці, яку дуже легко приготувати самостійно. Кулінарна блогерка viktoria.panasiuk поділилась рецептом сирної бабки, яку традиційно готують до Великодня в її сім’ї.

Інгредієнти:

1050 г кисломолочного сиру 9% (чим жирніший, тим краще)

100 г манки

5 яєць

150 г цукру

30 г ванільного цукру

300 г сухофруктів (родзинки, в’ялена вишня, цукати)

Додатково:

1 жовток (для змащування зверху)

вершкове масло (для змащування форми)

Спосіб приготування: