Не паска, а справжнє "золото"! Сирна бабка — соковита і дуже ароматна
Ця великодня випічка готується без борошна
У деяких сім’ях на Великдень готують паску не з дріжджового тіста, а з кисломолочного сиру. Сирна бабка виходить м’якою, соковитою та дуже ароматною, чимось нагадує домашню запіканку, але має більш святковий вигляд і насиченіший смак.
Це чудова альтернатива класичній випічці, яку дуже легко приготувати самостійно. Кулінарна блогерка viktoria.panasiuk поділилась рецептом сирної бабки, яку традиційно готують до Великодня в її сім’ї.
Інгредієнти:
- 1050 г кисломолочного сиру 9% (чим жирніший, тим краще)
- 100 г манки
- 5 яєць
- 150 г цукру
- 30 г ванільного цукру
- 300 г сухофруктів (родзинки, в’ялена вишня, цукати)
Додатково:
- 1 жовток (для змащування зверху)
- вершкове масло (для змащування форми)
Спосіб приготування:
- У глибокій мисці змішайте кисломолочний сир, яйця, цукор і ванільний цукор.
- Додайте манку та ретельно перемішайте масу до однорідності.
- Всипте сухофрукти та ще раз перемішайте.
- Форму для випікання змастіть вершковим маслом і викладіть сирну масу.
- Зверху змастіть бабку жовтком.
- Випікайте у розігрітій до 170 °C духовці приблизно 1 годину 20 хвилин. Якщо верх занадто швидко рум’яниться — накрийте пергаментом.
- Готову бабку охолодіть у формі, після чого пройдіться ножем по краях і акуратно дістаньте.