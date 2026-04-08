Не паска, а справжнє "золото"! Сирна бабка — соковита і дуже ароматна

Наталя Граковська
Сирна бабка. Фото Колаж "Телеграфу"

Ця великодня випічка готується без борошна

У деяких сім’ях на Великдень готують паску не з дріжджового тіста, а з кисломолочного сиру. Сирна бабка виходить м’якою, соковитою та дуже ароматною, чимось нагадує домашню запіканку, але має більш святковий вигляд і насиченіший смак.

Це чудова альтернатива класичній випічці, яку дуже легко приготувати самостійно. Кулінарна блогерка viktoria.panasiuk поділилась рецептом сирної бабки, яку традиційно готують до Великодня в її сім’ї.

Інгредієнти:

  • 1050 г кисломолочного сиру 9% (чим жирніший, тим краще)
  • 100 г манки
  • 5 яєць
  • 150 г цукру
  • 30 г ванільного цукру
  • 300 г сухофруктів (родзинки, в’ялена вишня, цукати)

Додатково:

  • 1 жовток (для змащування зверху)
  • вершкове масло (для змащування форми)

Спосіб приготування:

  1. У глибокій мисці змішайте кисломолочний сир, яйця, цукор і ванільний цукор.
  2. Додайте манку та ретельно перемішайте масу до однорідності.
  3. Всипте сухофрукти та ще раз перемішайте.
  4. Форму для випікання змастіть вершковим маслом і викладіть сирну масу.
  5. Зверху змастіть бабку жовтком.
  6. Випікайте у розігрітій до 170 °C духовці приблизно 1 годину 20 хвилин. Якщо верх занадто швидко рум’яниться — накрийте пергаментом.
  7. Готову бабку охолодіть у формі, після чого пройдіться ножем по краях і акуратно дістаньте.
