Не паска, а настоящее "золото"! Творожная бабка – сочная и очень ароматная

Наталья Граковская
Творожная бабка.

Эта пасхальная выпечка готовится без муки

В некоторых семьях на Пасху готовят паски не из дрожжевого теста, а из кисломолочного сыра. Творожная бабка получается мягкой, сочной и очень ароматной, чем-то напоминает домашнюю запеканку, но имеет более праздничный вид и более насыщенный вкус.

Это отличная альтернатива классической выпечке, которую очень легко приготовить самостоятельно. Кулинарная блогерша viktoria.panasiuk поделилась рецептом творожной бабки, которую традиционно готовят к Пасхе в ее семье.

Ингредиенты:

  • 1050 г творога 9% (чем жирнее, тем лучше)
  • 100 г манки
  • 5 яиц
  • 150 г сахара
  • 30 г ванильного сахара
  • 300 г сухофруктов (изюм, вяленая вишня, цукаты)

Дополнительно:

  • 1 желток (для смазывания сверху)
  • сливочное масло (для смазывания формы)

Способ приготовления:

  1. В глубокой миске смешайте творог, яйца, сахар и ванильный сахар.
  2. Добавьте манку и тщательно перемешайте массу до однородности.
  3. Всыпьте сухофрукты и еще раз перемешайте.
  4. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом и выложите творожную массу.
  5. Сверху смажьте бабку желтком.
  6. Выпекайте в разогретой до 170 °C духовке примерно 1 час 20 минут. Если верх слишком быстро румянится — накройте пергаментом.
  7. Готовую бабку охладите в форме, после чего пройдитесь ножом по краям и аккуратно достаньте.
