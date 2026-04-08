Не паска, а настоящее "золото"! Творожная бабка – сочная и очень ароматная
Эта пасхальная выпечка готовится без муки
В некоторых семьях на Пасху готовят паски не из дрожжевого теста, а из кисломолочного сыра. Творожная бабка получается мягкой, сочной и очень ароматной, чем-то напоминает домашнюю запеканку, но имеет более праздничный вид и более насыщенный вкус.
Это отличная альтернатива классической выпечке, которую очень легко приготовить самостоятельно. Кулинарная блогерша viktoria.panasiuk поделилась рецептом творожной бабки, которую традиционно готовят к Пасхе в ее семье.
Ингредиенты:
- 1050 г творога 9% (чем жирнее, тем лучше)
- 100 г манки
- 5 яиц
- 150 г сахара
- 30 г ванильного сахара
- 300 г сухофруктов (изюм, вяленая вишня, цукаты)
Дополнительно:
- 1 желток (для смазывания сверху)
- сливочное масло (для смазывания формы)
Способ приготовления:
- В глубокой миске смешайте творог, яйца, сахар и ванильный сахар.
- Добавьте манку и тщательно перемешайте массу до однородности.
- Всыпьте сухофрукты и еще раз перемешайте.
- Форму для выпекания смажьте сливочным маслом и выложите творожную массу.
- Сверху смажьте бабку желтком.
- Выпекайте в разогретой до 170 °C духовке примерно 1 час 20 минут. Если верх слишком быстро румянится — накройте пергаментом.
- Готовую бабку охладите в форме, после чего пройдитесь ножом по краям и аккуратно достаньте.