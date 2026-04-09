Готуються швидко та елементарно: рецепт фрикадельок у соусі (відео)

Ситна та смачна вечеря

Якщо довго вовтузитися на кухні не хочеться, виручають прості страви. Це можуть бути запечені крильця у медово-соєвому соусі, омлет з овочами або ж тушковані баклажани у сметані.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом страви, яка готується елементарно. Йдеться про фрикадельки у соусі, рецепт яких опублікували на YouTube-каналі "Kateryna Tarasenko".

Як приготувати фрикадельки у соусі

Інгредієнти:

фарш — 650 г;

часник — 1 зуб.;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

перець чорний;

молоко — 70 мл;

манка — 2-3 ст. л.;

Підлива:

масло вершкове — 50 г

борошно — 1-2 ст л

сіль, перець

соєвий соус — 1 ст.л

молоко — 200 мл

Рис:

вода — 450 мл

масло вершкове — 50 г

сіль — 1 ч.л

куркума — 0.5 ч.л

рис — 350 г

Спосіб приготування:

1.Фарш викласти у миску, натерти до нього часник.

2.Цибулю натерти, додати до фаршу.

3.Моркву натерти, додати до фаршу.

4.Додати манку.

5.Влити молоко, гарненько перемішати та відбити.

6.У воду вкинути вершкове масло, сіль та куркуму, довести до кипіння.

7.Всипати рис, зварити до готовності.

8.Сформувати фрикадельки.

9.Сковорідку нагріти до рівня вище середнього, викласти фрикадельки, обсмажити з обох боків, прибрати зі сковорідки.

10.На сковорідку викласти борошно, додати вершкове масло, розтопити до однорідності.

11.Додати соєвий соус, перемішати.

12.Додати молоко, перемішати.

13.Тефтельки викласти у соус, обережно перемішати.