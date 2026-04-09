Готовятся быстро и элементарно: рецепт фрикаделек в соусе (видео)

Сытный и вкусный ужин

Если долго возиться на кухне не хочется, выручают простые блюда. Это могут быть запеченные крылышки в медово-соевом соусе, омлет с овощами или тушеные баклажаны в сметане.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом блюда, которое готовится элементарно. Речь идет о фрикадельках в соусе, рецепт которых опубликовали на YouTube-канале "Kateryna Tarasenko".

Как приготовить фрикадельки в соусе

Ингредиенты:

фарш — 650 г;

чеснок — 1 зуб.;

лук – 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

соль – 1 ч. л.;

перец черный;

молоко — 70 мл;

манка — 2-3 ст. л.;

Подливка:

масло сливочное — 50 г

мука — 1-2 ст л

соль, перец

соевый соус — 1 ст.л

молоко — 200 мл

Рис:

вода — 450 мл

масло сливочное — 50 г

соль — 1 ч.л

куркума — 0.5 ч.л

рис — 350 г

Способ приготовления:

1.Фарш выложить в миску, натереть к нему чеснок.

2.Лук натереть, добавить в фарш.

3.Морковь натереть, добавить в фарш.

4.Добавить манку.

5.Влить молоко, хорошенько перемешать и отбить.

6.В воду вкинуть сливочное масло, соль и куркуму, довести до кипения.

7.Всыпать рис, сварить до готовности.

8.Сформировать фрикадельки.

9.Сковороду нагреть до уровня выше среднего, выложить фрикадельки, обжарить с обеих сторон, убрать из сковородки.

10.На сковороду выложить муку, добавить сливочное масло, растопить до однородности.

11.Добавить соевый соус, перемешать.

12.Добавить молоко, перемешать.

13.Тефтельки выложить в соус, осторожно перемешать.