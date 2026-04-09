Готовятся быстро и элементарно: рецепт фрикаделек в соусе (видео)
Сытный и вкусный ужин
Если долго возиться на кухне не хочется, выручают простые блюда. Это могут быть запеченные крылышки в медово-соевом соусе, омлет с овощами или тушеные баклажаны в сметане.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом блюда, которое готовится элементарно. Речь идет о фрикадельках в соусе, рецепт которых опубликовали на YouTube-канале "Kateryna Tarasenko".
Как приготовить фрикадельки в соусе
Ингредиенты:
- фарш — 650 г;
- чеснок — 1 зуб.;
- лук – 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- соль – 1 ч. л.;
- перец черный;
- молоко — 70 мл;
- манка — 2-3 ст. л.;
Подливка:
- масло сливочное — 50 г
- мука — 1-2 ст л
- соль, перец
- соевый соус — 1 ст.л
- молоко — 200 мл
Рис:
- вода — 450 мл
- масло сливочное — 50 г
- соль — 1 ч.л
- куркума — 0.5 ч.л
- рис — 350 г
Способ приготовления:
1.Фарш выложить в миску, натереть к нему чеснок.
2.Лук натереть, добавить в фарш.
3.Морковь натереть, добавить в фарш.
4.Добавить манку.
5.Влить молоко, хорошенько перемешать и отбить.
6.В воду вкинуть сливочное масло, соль и куркуму, довести до кипения.
7.Всыпать рис, сварить до готовности.
8.Сформировать фрикадельки.
9.Сковороду нагреть до уровня выше среднего, выложить фрикадельки, обжарить с обеих сторон, убрать из сковородки.
10.На сковороду выложить муку, добавить сливочное масло, растопить до однородности.
11.Добавить соевый соус, перемешать.
12.Добавить молоко, перемешать.
13.Тефтельки выложить в соус, осторожно перемешать.