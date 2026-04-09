Укр

Готовятся быстро и элементарно: рецепт фрикаделек в соусе (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Понравится детям и взрослым. Фото shuba.life

Сытный и вкусный ужин

Если долго возиться на кухне не хочется, выручают простые блюда. Это могут быть запеченные крылышки в медово-соевом соусе, омлет с овощами или тушеные баклажаны в сметане.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом блюда, которое готовится элементарно. Речь идет о фрикадельках в соусе, рецепт которых опубликовали на YouTube-канале "Kateryna Tarasenko".

Как приготовить фрикадельки в соусе

Ингредиенты:

  • фарш — 650 г;
  • чеснок — 1 зуб.;
  • лук – 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • перец черный;
  • молоко — 70 мл;
  • манка — 2-3 ст. л.;

Подливка:

  • масло сливочное — 50 г
  • мука — 1-2 ст л
  • соль, перец
  • соевый соус — 1 ст.л
  • молоко — 200 мл

Рис:

  • вода — 450 мл
  • масло сливочное — 50 г
  • соль — 1 ч.л
  • куркума — 0.5 ч.л
  • рис — 350 г

Способ приготовления:

1.Фарш выложить в миску, натереть к нему чеснок.

2.Лук натереть, добавить в фарш.

3.Морковь натереть, добавить в фарш.

4.Добавить манку.

5.Влить молоко, хорошенько перемешать и отбить.

6.В воду вкинуть сливочное масло, соль и куркуму, довести до кипения.

7.Всыпать рис, сварить до готовности.

8.Сформировать фрикадельки.

9.Сковороду нагреть до уровня выше среднего, выложить фрикадельки, обжарить с обеих сторон, убрать из сковородки.

10.На сковороду выложить муку, добавить сливочное масло, растопить до однородности.

11.Добавить соевый соус, перемешать.

12.Добавить молоко, перемешать.

13.Тефтельки выложить в соус, осторожно перемешать.

Теги:
#Соус #Фрикадельки #Готовим дома