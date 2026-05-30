Курячі відбивні в сирному клярі: проста страва з ресторанним результатом (відео)

Курячі відбивні — це популярна м’ясна страва, яку готують шляхом легкого відбивання курячого філе для надання йому ніжності та швидкого обсмаження або запікання.

У сучасних варіаціях їх часто доповнюють паніруванням або незвичними текстурами, зокрема вафельними коржами, які створюють хрустку оболонку та утримують соковитість м’яса. Сьогодні ми пропонуємо приготувати курячі відбивні в сирному клярі — ніжні, ароматні та з апетитною золотистою скоринкою. Для найкращого результату важливо обирати свіже куряче філе без зайвої води та якісний твердий сир, адже саме він формує смак і текстуру кляру; також не варто пропускати етап маринування з лимонним соком, який робить м’ясо більш м’яким. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_leleka.kitchen".

Як приготувати курячі відбивні у сирному клярі

Інгредієнти:

куряче філе — 500 г;

цибуля — 1 шт;

лимонний сік — 1–2 ст. л.;

борошно — 3–4 ст. л.;

яйця — 2 шт;

молоко — 2–3 ст. л.;

твердий сир — 70–100 г;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком;

олія для смаження — за потреби;

Спосіб приготування:

Нарізати куряче філе порційними шматками та злегка відбити через харчову плівку. Приправити сіллю та перцем, збризнути лимонним соком і залишити на 10–15 хвилин для маринування. Викласти зверху півкільця цибулі та повторно злегка відбити, щоб цибуля віддала аромат м’ясу. Приготувати кляр, збивши яйця з молоком і додавши натертий твердий сир до однорідної маси. Обваляти кожну відбивну в борошні, занурити в сирний кляр та одразу викласти на розігріту сковороду з олією. Смажити на середньому вогні до утворення рум’яної золотистої скоринки з обох боків.

Як і з чим подавати

Курячі відбивні в сирному клярі найкраще подавати гарячими, щоб сирна скоринка залишалася ніжною та ароматною. Вони чудово поєднуються з картопляним пюре, запеченими овочами або свіжими салатами з легкою заправкою. Як соус можна використати часниковий йогурт, сметану з зеленню або легкий гірчичний соус. Для подачі доречно додати свіжу зелень або тонкі скибочки овочів, що підкреслять апетитний вигляд страви.

Ця страва поєднує простоту приготування та насичений смак, роблячи звичайне куряче філе більш соковитим і виразним. Завдяки сирному кляру відбивні набувають особливої ніжності та легко стають улюбленим варіантом домашнього меню.