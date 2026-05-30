Кабачкові оладки з моцарелою: тягучий сир та ідеальна скоринка (відео)

Кабачки — це універсальний сезонний овоч із ніжним смаком та високим вмістом вологи, який чудово підходить як для смаження, так і для запікання чи приготування закусок.

Завдяки своїй нейтральності вони легко поєднуються з сиром, зеленню та спеціями, створюючи прості, але виразні страви домашньої кухні, зокрема з нього готують навіть намазки. Сьогодні ми пропонуємо приготувати кабачкові оладки з моцарелою — ніжні всередині та з апетитною хрусткою скоринкою зовні. Щоб страва вийшла ідеальною, важливо використовувати молоді кабачки та ретельно відтискати зайву рідину, інакше тісто стане водянистим і оладки втратять форму. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valeriia.moroz_".

Як приготувати кабачкові оладки з моцарелою

Інгредієнти на 6–7 шт:

кабачок — 1 шт;

сіль — 1–2 ч. л.;

яйце — 1 шт;

борошно — 3 ст. л.;

розпушувач — 1/2 ч. л.;

сухий часник — за смаком;

чорний перець — за смаком;

моцарела — 30 г;

олія для смаження — за потреби;

Спосіб приготування:

Натерти кабачок на великій тертці. Посолити та залишити на 5–10 хвилин, щоб він пустив сік. Ретельно відтиснути зайву рідину руками або через марлю. Додати яйце, натерту моцарелу, сухий часник і чорний перець та перемішати. Всипати борошно і розпушувач, довести масу до однорідності. Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії та викладати масу ложкою, обсмажуючи з двох боків до золотистої скоринки. Викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

Як і з чим подавати

Оладки найкраще подавати гарячими, одразу після смаження, коли сир усередині залишається тягучим. Вони добре смакують зі сметаною, грецьким йогуртом або легкими часниковими соусами. Для більш яскравого смаку можна додати свіжу зелень, огірки або томатний салат. Також їх можна використовувати як гарнір до м’яса або як самостійну легку страву.

Кабачкові оладки з моцарелою — це простий і швидкий рецепт, який легко адаптувати під свій смак, додаючи різні сири або спеції. Страва завжди виходить ніжною, ароматною та універсальною для щоденного меню.