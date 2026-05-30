Літня страва, яка підкорює з першої ложки: кабачки в сирному соусі (відео)

Кабачки — це універсальний літній овоч із ніжною текстурою та нейтральним смаком, який чудово вбирає аромати спецій і соусів.

З них готують рагу, запіканки, оладки та навіть смажать під сирною шапочкою. Особливо популярним способом приготування є обсмажування або тушкування кабачків із додаванням сиру, що надає страві кремовості та насиченого смаку. А сьогодні ми пропонуємо варіант тушкованих кабачків у ніжному сирному соусі, де овочі залишаються соковитими, а соус обволікає кожен шматочок. Для найкращого результату варто обирати молоді кабачки з тонкою шкіркою, а плавлений сир — якісний, без зайвої рослинної жирності, щоб соус вийшов однорідним і без розшарування; за бажанням можна додати твердий сир або замінити частину томатів на томатну пасту для більш вираженого смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vistovska_cooking".

Як приготувати кабачки у сирному соусі

Інгредієнти:

кабачки — 2 середніх;

перець болгарський — 1 шт;

цибуля — 1 шт;

томати — 2 шт;

часник — 2–3 зубчика;

сир плавлений — 150 г;

спеції — за смаком;

зелень — за смаком;

Спосіб приготування:

Нарізати кабачки, перець, цибулю та томати дрібним кубиком, часник подрібнити. Обсмажити овочі на сковороді до м’якості, додати спеції та довести до напівготовності. Додати плавлений сир і ретельно перемішати до утворення ніжного соусу. Тушкувати ще 3–5 хвилин на слабкому вогні до однорідної консистенції. Посипати готову страву свіжою зеленню перед подачею.

Як і з чим подавати

Тушковані кабачки в сирному соусі найкраще смакують у гарячому вигляді як самостійна страва або як гарнір до м’яса, курки чи риби. Вони добре поєднуються з відвареним рисом, картопляним пюре або свіжим хрустким хлібом, який чудово вбирає ніжний соус. Для подачі можна додати трохи тертого сиру зверху або дрібку свіжої зелені та перцю для виразності смаку. Страва виходить ніжною, ароматною та універсальною, легко вписується у повсякденне меню і не втрачає смаку навіть у холодному вигляді.