Вафельний торт можна приготувати стильно: блогерка показала, як (відео)

Як приготувати простий десерт особливо смачно

Всі люблять домашні солодощі — їх нескладно приготувати, зате ви точно будете знати, з чого зроблений смаколик. Якщо ви вже готували вафлі з начинкою, пропонуємо цікаву варіацію класичного вафельного торта.

У кулінарному блозі diali_cooking розповіли, як приготувати його смачно та стильно. Для цього знадобиться готова макова начинка або запарений мак. Для запарювання маку залийте його окропом, дайте настоятися 15-20 хвилин. Потім відкиньте на сито, додайте цукор та перебийте в блендері.

Інгредієнти:

Круглі вафельні коржі (кількість залежить від бажаного розміру торта)

Згущене молоко — 1 банка

Вершкове масло — 200 г

Мак запарений або готова макова маса — до смаку

Спосіб приготування:

Змішайте розм'якшене вершкове масло зі згущеним молоком до однорідної маси. Цей крем буде одним з шарів вашого торта. Візьміть перший вафельний корж і змастіть його кремом зі згущеного молока. Поверх першого коржа покладіть другий і знову змастіть кремом. Повторіть ці дії, чергуючи шари з кремом зі згущеного молока і шари з маковою начинкою, доки не закінчаться коржі. Останній шар торта змастіть кремом зі згущеного молока.

Дайте торту настоятися в холодильнику протягом кількох годин, щоб всі шари добре просочилися. Найкраще — залишити на ніч, так буде особливо смачно.