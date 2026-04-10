Вафельный торт можно приготовить стильно: блогер показала, как (видео)

Как приготовить простой десерт особенно вкусно

Все любят домашние сладости – их несложно приготовить, зато вы точно будете знать, из чего сделан вкусняшка. Если вы готовили вафли с начинкой, предлагаем интересную вариацию классического вафельного торта.

В кулинарном блоге diali_cooking рассказали, как приготовить его вкусно и стильно. Для этого понадобится готовая маковая начинка или запаренный мак. Для запаривания мака залейте его крутым кипятком, дайте настояться 15-20 минут. Затем откиньте на сито, добавьте сахар и перебейте в блендере.

Ингредиенты:

Круглые вафельные лепешки (количество зависит от желаемого размера торта)

Сгущенка — 1 банка

Сливочное масло — 200 г

Мак запаренный или готовая маковая масса – по вкусу

Способ приготовления:

Смешайте размягченное сливочное масло со сгущенкой до однородной массы. Этот крем будет одним из слоев вашего торта. Возьмите первый вафельный корж и смажьте его кремом из сгущенки. Поверх первого коржа уложите второй и снова смажьте кремом. Повторите эти действия, чередуя слои с кремом из сгущенки и слои с маковой начинкой, пока не закончатся лепешки. Последний слой торта смажьте кремом из сгущенки.

Дайте торту настояться в холодильнике в течение нескольких часов, чтобы все слои хорошо пропитались. Лучше всего оставить на ночь, так будет особенно вкусно.