Просто наріжте і трохи зачекайте: швидка закуска із молодих кабачків (відео)

Легка страва, яку можна змінювати під себе

На полицях магазинів уже з’являються молоді кабачки. З ніжних та соковитих овочів можна приготувати швидку та легку закуску. При цьому смажити кабачки не доведеться.

Закуска з молодих кабачків виходить свіжою, ароматною та приємно хрумкою, а завдяки простому маринаду смак стає яскравішим уже за короткий час. Її легко змінювати під власні вподобання: додати більше зелені, спецій або зробити більш пікантною. До речі, цей рецепт без зайвих зусиль можна адаптувати у популярний варіант — кабачки по-корейськи, лише додавши до страви обсмажені овочі та коріандр.

Як зробити салат з сирих кабачків

Інгредієнти:

Кабачки — 2 шт.

Солодкий перець — 1 шт.

Часник — 2-3 зубчики

Зелень — за смаком

Сіль — 1 ч. л.

Цукор — 1 ст. л.

Перець чорний — за смаком

Оцет яблучний — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Кабачки нарізати тонкими кружальцями. Солодкий перець нарізати тонкою соломкою чи колечками. Дуже дрібно нарізати часник. Також дрібно нарізати зелень. Змішати всі продукти в мисці, додати сіль, цукор, чорний перець, яблучний оцет та перемішати. Закуску можна їсти вже через 30 хвилин, але краще дати їй настоятись в холодильнику хоча б 2 години.

Також цей салат легко перетворити на кабачки по-корейськи. Для цього натріть моркву на тертці, а цибулю наріжте півкільцями. Обсмажте їх на сковорідці з олією до золотистого кольору. Разом з олією додайте їх у миску з кабачками та додайте 1 ч. л. меленого кориандру. Ретельно перемішайте. Дайте настоятися в холодильнику хоча б 2-3 години.