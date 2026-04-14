Просто наріжте і трохи зачекайте: швидка закуска із молодих кабачків (відео)
Легка страва, яку можна змінювати під себе
На полицях магазинів уже з’являються молоді кабачки. З ніжних та соковитих овочів можна приготувати швидку та легку закуску. При цьому смажити кабачки не доведеться.
Закуска з молодих кабачків виходить свіжою, ароматною та приємно хрумкою, а завдяки простому маринаду смак стає яскравішим уже за короткий час. Її легко змінювати під власні вподобання: додати більше зелені, спецій або зробити більш пікантною. До речі, цей рецепт без зайвих зусиль можна адаптувати у популярний варіант — кабачки по-корейськи, лише додавши до страви обсмажені овочі та коріандр.
Як зробити салат з сирих кабачків
Інгредієнти:
- Кабачки — 2 шт.
- Солодкий перець — 1 шт.
- Часник — 2-3 зубчики
- Зелень — за смаком
- Сіль — 1 ч. л.
- Цукор — 1 ст. л.
- Перець чорний — за смаком
- Оцет яблучний — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Кабачки нарізати тонкими кружальцями.
- Солодкий перець нарізати тонкою соломкою чи колечками.
- Дуже дрібно нарізати часник. Також дрібно нарізати зелень.
- Змішати всі продукти в мисці, додати сіль, цукор, чорний перець, яблучний оцет та перемішати.
- Закуску можна їсти вже через 30 хвилин, але краще дати їй настоятись в холодильнику хоча б 2 години.
Також цей салат легко перетворити на кабачки по-корейськи. Для цього натріть моркву на тертці, а цибулю наріжте півкільцями. Обсмажте їх на сковорідці з олією до золотистого кольору. Разом з олією додайте їх у миску з кабачками та додайте 1 ч. л. меленого кориандру. Ретельно перемішайте. Дайте настоятися в холодильнику хоча б 2-3 години.