Просто наріжте і трохи зачекайте: швидка закуска із молодих кабачків (відео)

Наталя Граковська
Салат із молодих кабачків
Салат із молодих кабачків. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Легка страва, яку можна змінювати під себе

На полицях магазинів уже з’являються молоді кабачки. З ніжних та соковитих овочів можна приготувати швидку та легку закуску. При цьому смажити кабачки не доведеться.

Закуска з молодих кабачків виходить свіжою, ароматною та приємно хрумкою, а завдяки простому маринаду смак стає яскравішим уже за короткий час. Її легко змінювати під власні вподобання: додати більше зелені, спецій або зробити більш пікантною. До речі, цей рецепт без зайвих зусиль можна адаптувати у популярний варіант — кабачки по-корейськи, лише додавши до страви обсмажені овочі та коріандр.

Як зробити салат з сирих кабачків

Інгредієнти:

  • Кабачки — 2 шт.
  • Солодкий перець — 1 шт.
  • Часник — 2-3 зубчики
  • Зелень — за смаком
  • Сіль — 1 ч. л.
  • Цукор — 1 ст. л.
  • Перець чорний — за смаком
  • Оцет яблучний — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Кабачки нарізати тонкими кружальцями.
  2. Солодкий перець нарізати тонкою соломкою чи колечками.
  3. Дуже дрібно нарізати часник. Також дрібно нарізати зелень.
  4. Змішати всі продукти в мисці, додати сіль, цукор, чорний перець, яблучний оцет та перемішати.
  5. Закуску можна їсти вже через 30 хвилин, але краще дати їй настоятись в холодильнику хоча б 2 години.

Також цей салат легко перетворити на кабачки по-корейськи. Для цього натріть моркву на тертці, а цибулю наріжте півкільцями. Обсмажте їх на сковорідці з олією до золотистого кольору. Разом з олією додайте їх у миску з кабачками та додайте 1 ч. л. меленого кориандру. Ретельно перемішайте. Дайте настоятися в холодильнику хоча б 2-3 години.

