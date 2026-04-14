Укр

Просто нарежьте и немного подождите: быстрая закуска из молодых кабачков (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Салат из молодых кабачков
Салат из молодых кабачков. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Легкое блюдо, которое можно менять под себя

На полках магазинов уже появляются молодые кабачки. Из нежных и сочных овощей можно приготовить быструю и легкую закуску. При этом жарить кабачки не придется.

Закуска из молодых кабачков получается свежей, ароматной и приятно хрустящей, а благодаря простому маринаду вкус становится ярче уже через короткое время. Ее легко менять под собственные предпочтения: добавить больше зелени, специй или сделать более пикантной. Кстати, этот рецепт без лишних усилий можно адаптировать в популярный вариант — кабачки по-корейски, добавив в блюдо обжаренные овощи и кориандр.

Как сделать салат из сырых кабачков

Ингредиенты:

  • Кабачки – 2 шт.
  • Сладкий перец – 1 шт.
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Зелень – по вкусу
  • Соль – 1 ч. л.
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Перец черный – по вкусу
  • Уксус яблочный – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Кабачки нарезать тонкими кружочками.
  2. Сладкий перец порезать тонкой соломкой или колечками.
  3. Очень мелко порезать чеснок. Также мелко порезать зелень.
  4. Смешать все продукты в миске, добавить соль, сахар, черный перец, яблочный уксус и перемешать.
  5. Закуску можно есть уже через 30 минут, но лучше дать ей настояться в холодильнике хотя бы 2 часа.

Также этот салат легко превратить в кабачки по-корейски. Для этого натрите морковь на терке, а лук нарежьте полукольцами. Обжарьте их на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Вместе с маслом переложите в миску с кабачками и добавьте 1 ч. л. молотого кориандра. Тщательно перемешайте. Дайте настояться в холодильнике хотя бы 2-3 часа.

Теги:
#Кабачки #Рецепты #Салат #Закуска