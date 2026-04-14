Просто нарежьте и немного подождите: быстрая закуска из молодых кабачков (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Легкое блюдо, которое можно менять под себя
На полках магазинов уже появляются молодые кабачки. Из нежных и сочных овощей можно приготовить быструю и легкую закуску. При этом жарить кабачки не придется.
Закуска из молодых кабачков получается свежей, ароматной и приятно хрустящей, а благодаря простому маринаду вкус становится ярче уже через короткое время. Ее легко менять под собственные предпочтения: добавить больше зелени, специй или сделать более пикантной. Кстати, этот рецепт без лишних усилий можно адаптировать в популярный вариант — кабачки по-корейски, добавив в блюдо обжаренные овощи и кориандр.
Как сделать салат из сырых кабачков
Ингредиенты:
- Кабачки – 2 шт.
- Сладкий перец – 1 шт.
- Чеснок — 2-3 зубчика
- Зелень – по вкусу
- Соль – 1 ч. л.
- Сахар – 1 ст. л.
- Перец черный – по вкусу
- Уксус яблочный – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Кабачки нарезать тонкими кружочками.
- Сладкий перец порезать тонкой соломкой или колечками.
- Очень мелко порезать чеснок. Также мелко порезать зелень.
- Смешать все продукты в миске, добавить соль, сахар, черный перец, яблочный уксус и перемешать.
- Закуску можно есть уже через 30 минут, но лучше дать ей настояться в холодильнике хотя бы 2 часа.
Также этот салат легко превратить в кабачки по-корейски. Для этого натрите морковь на терке, а лук нарежьте полукольцами. Обжарьте их на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Вместе с маслом переложите в миску с кабачками и добавьте 1 ч. л. молотого кориандра. Тщательно перемешайте. Дайте настояться в холодильнике хотя бы 2-3 часа.