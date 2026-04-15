Ковбаски в пікантному соусі барбекю: страва, від якої не відмовиться ніхто (відео)
Просто, швидко і неймовірно смачно
Ковбаски — це страва, яку можна приготувати як на грилі, так і без нього. Раніше ми вже розповідали, як готувати ковбаски вдома, щоб вони залишалися соковитими й ароматними. А якщо додати до них апетитний соус барбекю, страва заграє новими смаками — солодкувато-гострими, з легкою димною ноткою.
Подавати такі ковбаски можна з картопляним пюре, запеченими овочами, свіжим салатом або просто з хрустким хлібом. Рецептом з нами поділилася блогерка iriska_dimitrova.
Інгредієнти:
- 500–600 г курячих ковбасок
- олія
Соус:
- 4 ст. л. кетчупу
- 2 ч. л. гірчиці
- 2 ч. л. меду
- 1 ч. л. лимонного соку
- 2 ст. л. соєвого соусу
- 2 ст. л. води
- 1/3 ч. л. копченої паприки
Приготування:
- Сковорідку розігріваємо з олією і смажимо ковбаски на середньому вогні до золотистого кольору з усіх сторін. Накриваємо кришкою і тушкуємо на малому вогні 3–4 хвилини. Або відварюємо їх, а потім перекладаємо на пательню.
- Для соусу змішуємо всі інгредієнти і заливаємо ковбаски. На малому вогні тушкуємо кілька хвилин, постійно помішуючи, поки соус не загустіє.
- При подачі поливаємо ковбаски соусом і прикрашаємо зеленню.