Ковбаски в пікантному соусі барбекю: страва, від якої не відмовиться ніхто (відео)

Наталя Граковська
Соковиті ковбаски в барбекю-соусі
Просто, швидко і неймовірно смачно

Ковбаски — це страва, яку можна приготувати як на грилі, так і без нього. Раніше ми вже розповідали, як готувати ковбаски вдома, щоб вони залишалися соковитими й ароматними. А якщо додати до них апетитний соус барбекю, страва заграє новими смаками — солодкувато-гострими, з легкою димною ноткою.

Подавати такі ковбаски можна з картопляним пюре, запеченими овочами, свіжим салатом або просто з хрустким хлібом. Рецептом з нами поділилася блогерка iriska_dimitrova.

Інгредієнти:

  • 500–600 г курячих ковбасок
  • олія

Соус:

  • 4 ст. л. кетчупу
  • 2 ч. л. гірчиці
  • 2 ч. л. меду
  • 1 ч. л. лимонного соку
  • 2 ст. л. соєвого соусу
  • 2 ст. л. води
  • 1/3 ч. л. копченої паприки

Приготування:

  1. Сковорідку розігріваємо з олією і смажимо ковбаски на середньому вогні до золотистого кольору з усіх сторін. Накриваємо кришкою і тушкуємо на малому вогні 3–4 хвилини. Або відварюємо їх, а потім перекладаємо на пательню.
  2. Для соусу змішуємо всі інгредієнти і заливаємо ковбаски. На малому вогні тушкуємо кілька хвилин, постійно помішуючи, поки соус не загустіє.
  3. При подачі поливаємо ковбаски соусом і прикрашаємо зеленню.
