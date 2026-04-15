Колбаски в пикантном соусе барбекю: блюдо, от которого не откажется никто (видео)
Просто, быстро и невероятно вкусно
Колбаски – это блюдо, которое можно приготовить как на гриле, так и без него. Раньше мы уже рассказывали, как готовить колбаски дома, чтобы они оставались сочными и ароматными. А если добавить к ним аппетитный соус барбекю, блюдо заиграет новыми вкусами — сладковато острыми, с легкой дымной ноткой.
Подавать такие колбаски можно с картофельным пюре, запеченными овощами, свежим салатом или просто с хрустящим хлебом. Рецептом с нами поделилась блогерша iriska_dimitrova.
Ингредиенты:
- 500–600 г куриных колбасок
- растительное масло
Соус:
- 4 ст. л. кетчупа
- 2 ч. л. горчицы
- 2 ч. л. меда
- 1 ч. л. лимонного сока
- 2 ст. л. соевого соуса
- 2 ст. л. воды
- 1/3 ч. л. копченой паприки
Приготовление:
- Сковороду разогреваем с растительным маслом и жарим колбаски на среднем огне до золотистого цвета со всех сторон. Накрываем крышкой и тушим на малом огне 3–4 минуты. Либо отвариваем их, а затем перекладываем на сковороду.
- Для соуса смешиваем все ингредиенты и заливаем колбаски. На малом огне тушим несколько минут, постоянно помешивая, пока соус не загустеет.
- При подаче поливаем колбаски соусом и украшаем зеленью.