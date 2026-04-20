Чебуреки, від яких неможливо відірватися: найвдаліший рецепт з ідеальним тістом (відео)

Найвдаліший рецепт чебуреків

Чебуреки готують із різними начинками: класичними вважаються м’ясні, але популярності також набули варіанти з сиром, грибами, картоплею та зеленню, а зокрема існує навіть лінивий варіант цієї страви. Сьогодні пропонується найвдаліший рецепт чебуреків із хрустким тістом і соковитою м’ясною начинкою, який дозволяє досягти ідеальної текстури завдяки поєднанню гарячої води та олії в тісті. Важливо використовувати якісне борошно з достатнім вмістом клейковини, свіжий фарш і соковиту цибулю, адже саме вони формують смак і структуру начинки. Окрему увагу слід приділити температурі олії під час смаження, оскільки надто низька температура робить тісто жирним, а надто висока — не дає чебурекам рівномірно пропектися. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "zoshyt.receptiv"

Як приготувати смачні чебуреки

Інгредієнти:

борошно — 400 г;

сіль — 1 ч.л.;

окріп — 200 г;

олія — 40 г;

горілка — 20 г;

фарш м’ясний — 300 г;

цибуля ріпчаста — 1 велика;

часник — 1-2 зубці;

вода холодна — 100 г;

сіль — за смаком;

перець чорний — за смаком;

зелень — за бажанням;

Спосіб приготування:

Просіяти борошно та додати сіль, після чого перемішати сухі інгредієнти. Зробити заглиблення в центрі, влити окріп, олію та горілку, після чого швидко замісити тісто до однорідності. Накрити тісто плівкою або рушником і залишити відпочивати на 20 хвилин. Подрібнити цибулю та часник і змішати їх із фаршем, додати сіль, перець і холодну воду, ретельно вимішати начинку до однорідної консистенції. Розділити тісто на рівні шматочки по 40–50 г, розкачати тонко та сформувати чебуреки з підготовленою начинкою. Смажити у великій кількості розігрітої олії до золотистої скоринки, періодично поливаючи гарячою олією поверхню для утворення характерних бульбашок.

Як і з чим подавати

Чебуреки подаються гарячими одразу після смаження, коли тісто зберігає максимальну хрусткість, а начинка залишається соковитою. Класичним доповненням є соуси на основі сметани, часнику або томатів, які підкреслюють смак м’яса та спецій. Для більш виразної подачі страву можна прикрасити свіжою зеленню або подати з маринованими овочами. Добре поєднуються чебуреки також із легкими салатами зі свіжих овочів, що врівноважують насиченість смаженої страви.

Чебуреки за цим рецептом вирізняються хрусткою текстурою тіста та соковитою начинкою, що робить їх вдалою стравою як для щоденного меню, так і для святкової подачі. Дотримання технології приготування дозволяє отримати стабільний результат та характерні бульбашки на поверхні тіста.