Легкий та швидкий десерт без клопоту: лінивий пиріг з сиром та ягодами (відео)

Смачна та апетитна випічка

Випічка буває різною — від класичних домашніх кексів з ягодами до складних тортів з кремом і глазур’ю. Але сьогодні ми пропонуємо простий, швидкий і неймовірно смачний лінивий пиріг, який не потребує тривалого замішування тіста. Для цього варто обирати свіжі яйця, якісний кисломолочний сир і стиглі, соковиті ягоди — це визначає аромат і текстуру десерту. Щоб пиріг вийшов ніжним і рівномірно пропеченим, важливо не перебивати тісто на високій швидкості та використовувати антипригарний пергамент для випічки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати пиріг з ягодами

Інгредієнти:

• яйця — 4 шт.;

• цукор — 200 г;

• ванільний цукор — 1 ст.л.;

• кефір теплий — 300 мл;

• вершкове масло — 100 г;

• борошно — 300 г;

• розпушувач — 7 г;

• кисломолочний сир — 300 г;

• ягоди будь-які — 250-300 г;

• цукрова пудра для посипки — за бажанням;

Спосіб приготування:

Збити яйця з цукром та ванільним цукром до світлої і пухкої маси. Додати кефір, розтоплене вершкове масло, борошно і розпушувач, перемішати на невисокій швидкості до однорідності. Викласти тісто на деко, застелене антипригарним пергаментом. Розподілити зверху кисломолочний сир і ягоди. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 30-40 хвилин до золотистої скоринки. Готовий пиріг охолодити та присипати цукровою пудрою перед подачею.

Як і з чим подавати

Пиріг найкраще подавати повністю охолодженим, посипаним цукровою пудрою. Його можна розрізати на порційні шматочки та доповнити свіжими ягодами або м'ятними листочками для більш ефектної подачі. Також десерт відмінно поєднується з чаєм, кавою або легким фруктовим соусом. Для святкового столу можна оформити порційно на тарілці з невеликим шаром ягідного пюре або крему.