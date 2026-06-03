Солодка прохолода літа: йогуртовий десерт без випікання (відео)

Йогурт — це кисломолочний продукт, який отримують шляхом ферментації молока з додаванням корисних бактерій, завдяки чому він має ніжну текстуру та легку кислинку.

Його широко використовують у кулінарії: від десертів і смузі до соусів і навіть салатних заправок, що робить страви більш легкими та збалансованими. А сьогодні ми пропонуємо варіант холодного йогуртового десерту, який поєднує користь, простоту приготування та літню свіжість. При виборі інгредієнтів важливо використовувати густий натуральний йогурт без зайвих добавок, адже від його якості залежить текстура десерту; ягоди та фрукти бажано брати свіжі та стиглі, а мед або сироп — натуральні, щоб не перебивати ніжний смак. За потреби йогурт можна замінити грецьким йогуртом або рослинними альтернативами, а замість ягід використовувати сезонні фрукти, експериментуючи з поєднаннями смаків та текстур. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yummy.lera".

Як приготувати йогуртовий десерт

Інгредієнти:

натуральний густий йогурт — 350 г;

мед або натуральний сироп — 20–30 г;

лимонний сік — 1 ч. л.;

ваніль — за смаком;

ягоди та фрукти — за смаком;

горіхи — за смаком;

кокосова стружка — за смаком;

гранола — за смаком;

шоколад — за смаком.

Спосіб приготування:

Ретельно перемішати густий йогурт, мед або сироп, лимонний сік та ваніль до однорідної консистенції. Рівномірно викласти масу у форму, застелену пергаментом, формуючи середній за товщиною шар. Рівномірно розподілити зверху ягоди, фрукти, горіхи, кокосову стружку, гранолу та шоколад за бажанням. Помістити форму у морозильну камеру на 2–3 години до повного застигання. Нарізати порційними шматками перед подачею.

Як і з чим подавати

Десерт найкраще подавати одразу після діставання з морозильної камери, коли він зберігає щільну, але ніжну текстуру. Для більш ефектної подачі можна додати свіжі ягоди, листя м’яти або легке поливання медом чи розтопленим шоколадом. Добре поєднується з чашкою кави, холодним чаєм або ягідними соусами. Також можна подавати як легкий літній перекус або десерт після основних страв. Такий варіант дозволяє легко варіювати смаки, створюючи як класичні, так і більш насичені поєднання під настрій і сезон.