Таким напоєм ви здивуєте гостей: як приготувати коктейль з зефіром (відео)

Незвичайний напій

Коктейлі бувають різноманітними: освіжаючі, молочні, фруктові та ягідні, а серед них особливо популярними є ягідний мохіто з м’ятою та легкі десертні напої з додаванням йогурту або морозива. Сьогодні ми пропонуємо простий домашній коктейль із зефіром і ягодами, який поєднує ніжну текстуру та природну солодкість без зайвого цукру. Для найкращого результату варто використовувати стиглі або якісно заморожені ягоди без кристалів льоду, а зефір обирати свіжий і м’який, оскільки саме він формує кремову структуру напою. За бажанням йогурт можна замінити молоком або кефіром, а ягоди комбінувати між собою для більш насиченого смаку та аромату. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".

Як приготувати коктейль з зефіром

Інгредієнти:

ягоди — 100 г;

зефір — 1 шт.;

йогурт без добавок (або кефір, молоко) — 300 г;

Спосіб приготування:

Викласти ягоди у чашу блендера та подрібнити до однорідної маси. Додати зефір і обраний молочний продукт, після чого збити все разом до кремової консистенції. За потреби відрегулювати густоту напою, додавши більше молока або йогурту. Подавати одразу після приготування.

Як і з чим подавати

Коктейль подається охолодженим у високих склянках або келихах, що дозволяє підкреслити його ніжну текстуру та колір. Для подачі можна використати свіжі ягоди, листочки м’яти або крихту зефіру як декор. Напій добре поєднується з легкими десертами, печивом або сирними тостами. Також його можна подавати як десертний варіант сніданку або легкого перекусу.

Цей коктейль є швидким і простим способом приготувати ніжний ягідний напій із приємною солодкістю та кремовою текстурою. Завдяки універсальності інгредієнтів його легко адаптувати під власний смак і наявні продукти.