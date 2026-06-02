Молочний десерт із дитинства: як приготувати ніжні ласощі без духовки та желатину

Готується на раз-два

Бувають рецепти десертів, які не потребують ні випікання, ні складного приготування, але при цьому виходять настільки смачними, що їх просять повторити знову. Саме такий — цей молочний десерт. Він нагадує заварний крем, готується буквально за кілька хвилин і подобається і дітям, і дорослим.

Рецептом поділилися на кулінарному порталі Господинька.

Головне тут — не поспішати під час додавання крохмальної суміші. Вливати її потрібно тонкою цівкою і постійно мішати вінчиком, інакше крем згорнеться або піде грудочками. Використовуйте саме кукурудзяний крохмаль, тому що він дає ніжнішу та шовковистішу текстуру, ніж картопляний.

Перед додаванням до гарячого молока крохмаль важливо розводити саме в холодному молоці. Гаряча рідина одразу заварює крохмаль, і грудочок не уникнути.

Інгредієнти

Молоко — 1 л

Цукор — 100 г

Дрібка солі

Ванільний цукор — 1 пачка

Вершкове масло — 50 г

Крохмаль кукурудзяний — 4 ст. л.

Жовтки – 3 шт.

Приготування

Відлити близько 200 мл молока в окрему місткість і залишити — воно знадобиться для крохмальної суміші. Решту молока вилити в каструлю, додати цукор, сіль, ванільний цукор і вершкове масло. Поставити на середній вогонь і довести до кипіння, постійно помішуючи. Поки молоко нагрівається, змішати кукурудзяний крохмаль із холодним молоком. Додати жовтки й добре збити вінчиком до однорідності. Коли молоко закипить, зменшити вогонь до мінімуму і тонкою цівкою влити крохмальну суміш, безперервно помішуючи. Продовжувати мішати до загустіння — маса має стати гладкою і без грудочок. Розлити десерт по склянках або креманках, дати трохи охолонути й прибрати в холодильник мінімум на 1–2 години.

Як і з чим подавати

Цей десерт краще подавати охолодженим у прозорих склянках, щоб було видно ніжну текстуру. Зверху можна покласти свіжі ягоди, трішки тертого шоколаду або полити десерт карамельним соусом. Влітку особливо добре поєднується з полуницею чи малиною.