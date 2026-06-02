Легка піца без тіста: готується за лічені хвилини (відео)
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Таку страву можна їсти без шкоди для фігури
Влітку, коли хочеться чогось легкого та свіжого, кабачок виручає краще за багато інших овочів. Його можна смажити, тушкувати, запікати, а можна зробити з нього основу для піци без дріжджів, без довгого замішування та зайвих калорій. Така піца виходить ніжною, з тонкою основою та розплавленим сиром зверху.
Рецептом поділилася кулінарна блогерка та учасниця "МайстерШеф" Ольга Рябенко у своєму Instagram.
Як приготувати піцу з кабачка
Розподіляйте тісто на пергаменті шаром приблизно 7-8 мм. Товстий корж довше пропікатиметься і залишиться сирим усередині. Перед тим як додавати начинку, обов’язково підрум’яніть основу в духовці. Це потрібно, щоб вона тримала форму і не розмокала під помідорами та грибами.
Інгредієнти
- Кабачок — 2 шт.
- Яйця — 2 шт.
- Борошно — 3 ст. л.
- Часник сушений — 1 ч. л.
- Гриби — за смаком
- Помідор — 1 шт.
- Сир моцарела або твердий сир — 150 г
- Орегано — 1 ч. л.
- Сіль, перець — за смаком
Приготування
- Кабачок натерти на тертці, посолити і залишити на 10 хвилин, щоб він дав сік.
- Добре віджати кабачок від зайвої рідини.
- Додати яйця, борошно, сушений часник, орегано, перець і ретельно перемішати.
- Викласти масу на лист, застелений пергаментом, тонким шаром — близько 7-8 мм.
- Запікати основу при 180 ° C 5-6 хвилин, поки вона трохи підрум’яниться.
- Дістати основу, викласти зверху гриби, нарізаний помідор та натертий сир.
- Повернути в духовку і запікати ще 15 хвилин при 180°C до розплавлення сиру.
За бажанням можна додати шинку, курку чи бекон.
Як і з чим подавати
Кабачкову піцу краще їсти одразу після приготування. Вона добре поєднується з легким салатом зі свіжих овочів або просто із зеленню.