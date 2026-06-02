Легка піца без тіста: готується за лічені хвилини (відео)

Таку страву можна їсти без шкоди для фігури

Влітку, коли хочеться чогось легкого та свіжого, кабачок виручає краще за багато інших овочів. Його можна смажити, тушкувати, запікати, а можна зробити з нього основу для піци без дріжджів, без довгого замішування та зайвих калорій. Така піца виходить ніжною, з тонкою основою та розплавленим сиром зверху.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка та учасниця "МайстерШеф" Ольга Рябенко у своєму Instagram.

Як приготувати піцу з кабачка

Розподіляйте тісто на пергаменті шаром приблизно 7-8 мм. Товстий корж довше пропікатиметься і залишиться сирим усередині. Перед тим як додавати начинку, обов’язково підрум’яніть основу в духовці. Це потрібно, щоб вона тримала форму і не розмокала під помідорами та грибами.

Інгредієнти

Кабачок — 2 шт.

Яйця — 2 шт.

Борошно — 3 ст. л.

Часник сушений — 1 ч. л.

Гриби — за смаком

Помідор — 1 шт.

Сир моцарела або твердий сир — 150 г

Орегано — 1 ч. л.

Сіль, перець — за смаком

Приготування

Кабачок натерти на тертці, посолити і залишити на 10 хвилин, щоб він дав сік. Добре віджати кабачок від зайвої рідини. Додати яйця, борошно, сушений часник, орегано, перець і ретельно перемішати. Викласти масу на лист, застелений пергаментом, тонким шаром — близько 7-8 мм. Запікати основу при 180 ° C 5-6 хвилин, поки вона трохи підрум’яниться. Дістати основу, викласти зверху гриби, нарізаний помідор та натертий сир. Повернути в духовку і запікати ще 15 хвилин при 180°C до розплавлення сиру.

За бажанням можна додати шинку, курку чи бекон.

Як і з чим подавати

Кабачкову піцу краще їсти одразу після приготування. Вона добре поєднується з легким салатом зі свіжих овочів або просто із зеленню.