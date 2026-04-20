Таким напитком вы удивите гостей: как приготовить коктейль с зефиром (видео)

Мария Швец
Коктейль с зефиром. Фото instagram.com

Необычный напиток

Коктейли бывают разнообразными: освежающие, молочные, фруктовые и ягодные, а среди них особенно популярны ягодный мохито с мятой и легкие десертные напитки с добавлением йогурта или мороженого. Сегодня мы предлагаем простой домашний коктейль с зефиром и ягодами, сочетающий нежную текстуру и природную сладость без лишнего сахара. Для лучшего результата следует использовать спелые или качественно замороженные ягоды без кристаллов льда, а зефир выбирать свежий и мягкий, поскольку именно он формирует кремовую структуру напитка. По желанию можно заменить йогурт молоком или кефиром, а ягоды комбинировать между собой для более насыщенного вкуса и аромата. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".

Как приготовить коктейль с зефиром

Ингредиенты:

  • ягоды — 100 г;
  • зефир — 1 шт.;
  • йогурт без добавок (или кефир, молоко) – 300 г;

Способ приготовления:

  1. Выложить ягоды в чашу блендера и измельчить до однородной массы.
  2. Добавить зефир и выбранный молочный продукт, после чего взбить все вместе в кремовую консистенцию.
  3. При необходимости отрегулировать густоту напитка, добавив больше молока или йогурта.
  4. Подавать сразу после приготовления.

Как и с чем подавать

Коктейль подается охлажденным в высоких стаканах или бокалах, что позволяет подчеркнуть его нежную текстуру и цвет. Для подачи можно использовать свежие ягоды, листочки мяты или крошку зефира в качестве декора. Напиток хорошо сочетается с легкими десертами, печеньем или творожными тостами. Также его можно подавать в качестве десертного варианта завтрака или легкого перекуса.

Этот коктейль – быстрый и простой способ приготовить нежный ягодный напиток с приятной сладостью и кремовой текстурой. Благодаря универсальности ингредиентов его легко адаптировать под свой вкус и имеющиеся продукты.

