Хачапурі по-аджарськи, як у ресторані: готуємо з сиром по акційній ціні (відео)

Хачапурі — одна з найвідоміших страв грузинської кухні, яка давно стала улюбленою далеко за межами Грузії.

Її цінують за поєднання м’якого тіста та розплавленого, тягучого сиру, що створює відчуття домашнього затишку в кожному шматочку. Найчастіше для приготування використовують сулугуні — сир із вираженою текстурою та легкою солоністю, який ідеально плавиться під час запікання. Саме він відповідає за ту саму "сирну тягучість", за яку так люблять цю страву.

Під час вибору сулугуні важливо звертати увагу на його щільність і еластичність. Якісний сир має бути пружним, без надмірної вологи, і добре плавитися під час нагрівання. Для більш вираженого смаку можна змішати сулугуні з невеликою кількістю твердого сиру — це додасть глибини та аромату начинці. Якщо немає сулугуні, допустима заміна на моцарелу, але текстура буде менш насиченою. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "katherine.khoma".

Як приготувати хачапурі по-аджарськи

Інгредієнти:

борошно пшеничне — 250 г;

молоко тепле — 130 мл;

вода тепла — 25 мл;

дріжджі пресовані — 10 г;

цукор — 1/2 ч. л;

сіль — 1/2 ч. л;

олія — 15 мл;

жовток — 1 шт;

молоко для змащування — 1 ст. л;

сир сулугуні чеддеризований — 350–400 г;

вершкове масло — за бажанням;

Спосіб приготування:

З’єднати тепле молоко, воду, цукор і дріжджі. Залишити на 5–10 хвилин до появи легкої пінки. Додати сіль і олію, перемішати. Всипати борошно та замісити м’яке еластичне тісто. Вимішувати 5–7 хвилин до однорідності. Накрити тісто та залишити у теплому місці на 60–90 хвилин до збільшення об’єму приблизно вдвічі. Натерти сулугуні на великій тертці. Поділити тісто на 2 частини, розкачати, викласти сир у центр, сформувати човник, скріпити краї та зробити розріз посередині. Змастити краї сумішшю жовтка і молока. Випікати у розігрітій духовці при 230–250°C 10–15 хвилин до рум’яної скоринки та розплавленого сиру. У готовому хачапурі зробити заглиблення, додати жовток і за бажанням шматочок вершкового масла.

Як і з чим подавати

Хачапурі найкраще смакує одразу після випікання, коли сир ще тягучий, а тісто м’яке і тепле. Подавати його можна як самостійну страву або з легким овочевим салатом, свіжою зеленню та склянкою кисломолочного напою. Додатково можна подати соус на основі йогурту або сметани з часником, який підкреслює сирний смак. Для більш ситного варіанту хачапурі добре поєднується з запеченим м’ясом або овочами гриль.