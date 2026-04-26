Хачапури по-аджарски, как в ресторане: готовим с сыром по акционной цене (видео)

Хачапури — одно из самых известных блюд грузинской кухни, давно ставшего любимым далеко за пределами Грузии.

Его ценят за сочетание мягкого теста и расплавленного, тягучего сыра, что создает ощущение домашнего уюта в каждом кусочке. Чаще всего для приготовления используют сулугуни – сыр с выраженной текстурой и легкой соленостью, идеально плавящийся во время запекания. Именно он отвечает за ту самую "сырную тягучесть", за которую так любят это блюдо.

Со 2 по 22 апреля 2026 года в сети "Фора" действует акция на сыр "Ферма Сулугуни чеддеризованный 45%" 180 г. В рамках предложения цена снижена с 96,9 грн до 54,9 грн, акция доступна в 54 магазинах из 220. Это удачный момент, чтобы приготовить домашнее хачапуре гораздо выгоднее, не утрачивая качества основного ингредиента.

При выборе сулугуни важно обращать внимание на его плотность и упругость. Качественный сыр должен быть упругим, без чрезмерной влаги и хорошо плавиться при нагревании. Для более выраженного вкуса можно смешать сулугуни с небольшим количеством твердого сыра – это придаст глубине и аромата начинке. Если нет сулугуни, то допустима замена на моцареллу, но текстура будет менее насыщенной. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "katherine.khoma".

Как приготовить хачапури по-аджарски

Ингредиенты:

мука пшеничная — 250 г;

молоко теплое – 130 мл;

вода теплая — 25 мл;

дрожжи прессованные — 10 г;

сахар – 1/2 ч. л;

соль — 1/2 ч. л;

масло – 15 мл;

желток – 1 шт;

молоко для смазки – 1 ст. л;

сыр сулугуни чеддеризованный – 350–400 г;

сливочное масло – по желанию;

Способ приготовления:

Соединить теплое молоко, воду, сахар и дрожжи. Оставить на 5–10 минут до появления лёгкой пенки. Добавить соль и растительное масло, перемешать. Всыпать муку и замесить мягкое тесто. Вымешивать 5-7 минут до однородности. Накрыть тесто и оставить в теплом месте на 60–90 минут до увеличения объема примерно вдвое. Натереть сулугуни на большой терке. Разделить тесто на 2 части, раскатать, выложить сыр в центр, сформировать лодочку, скрепить края и сделать разрез посередине. Смазать края смесью желтка и молока. Выпекать в разогретой духовке при 230–250°C 10–15 минут до румяной корочки и расплавленного сыра. В готовом хачапуре сделать углубление, добавить желток и по желанию кусочек сливочного масла.

Как и с чем подавать

Хачапури лучше всего подходит сразу после выпекания, когда сыр еще тягучий, а тесто мягкое и теплое. Подавать его можно как самостоятельное блюдо или с легким овощным салатом, свежей зеленью и стаканом кисломолочного напитка. Дополнительно можно подать соус на основе йогурта или сметаны с чесноком, подчеркивающим сырный вкус. Для более сытного варианта хачапури хорошо сочетается с запеченным мясом или овощами гриль.