Домашня курка як з фастфуду: хрустка скоринка і ніжний соус (відео)

Курка — це універсальний продукт, який широко використовується в кулінарії завдяки своїй ніжній текстурі та здатності поєднуватися з різними спеціями й соусами.

З неї можна приготувати як класичні страви, наприклад відбивні з грибами та сиром, так і сучасні варіації у паніруванні чи соусах. А сьогодні ми пропонуємо варіант соковитих курячих шматочків у хрусткій скоринці з ароматним медово-соєвим соусом. Важливо обирати свіже куряче філе без зайвої вологи та прожилок, адже це впливає на текстуру після смаження, а також не перевантажувати панірування спеціями, щоб зберегти баланс смаку й легку хрусткість. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "lypovva_g".

Як приготувати курку у хрусткому клярі

Інгредієнти:

куряче філе — 700 г;

борошно — 200 г;

яйця — 2 шт;

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

копчена паприка — за смаком;

сухий часник — за смаком;

вода — 200 мл;

олія для смаження — за потреби;

зелена цибуля — за смаком;

кунжут — за смаком;

Для сухого панірування:

борошно — 300 г;

спеції до курки — за смаком;

Для соусу:

часник — 3 зубчики;

мед — 90 г;

кетчуп — 150 г;

соєвий соус — 2 ст. л.;

Спосіб приготування:

Нарізати куряче філе середніми кубиками. Приготувати кляр, змішавши яйця, воду, борошно, сіль, перець, копчену паприку та сухий часник до однорідної консистенції. Обваляти курку в клярі та залишити на кілька хвилин для кращого просочення. Змішати борошно зі спеціями для сухого панірування та підготувати суміш. Обваляти шматочки курки в сухому паніруванні, щільно притискаючи шар. Розігріти олію та обсмажити курку порціями до золотистої хрусткої скоринки. Викласти готову курку на паперові рушники для видалення зайвого жиру. Для соусу злегка обсмажити подрібнений часник, додати кетчуп, мед і соєвий соус та прогріти до загустіння. Додати курку в соус і ретельно перемішати до рівномірного покриття. Посипати страву кунжутом і зеленою цибулею.

Як і з чим подавати

Страву найкраще подавати одразу після приготування, коли зберігається хрустка текстура та насичений аромат соусу. Ідеальним гарніром є рис, який добре вбирає соус і робить смак більш збалансованим. Також можна подати з локшиною, картопляним пюре або запеченими овочами, що додасть страві різноманітності. Для свіжості смаку доречно додати легкий овочевий салат або мариновані овочі. Декор із кунжуту та зеленої цибулі підкреслює апетитний вигляд і додає завершеності подачі.

Ця страва поєднує хрустку текстуру, соковитість курки та насичений солодко-солоний соус, що робить її універсальною як для щоденного меню, так і для особливих випадків. Вдале дотримання технології панірування та правильний баланс соусу забезпечують гармонійний смак і стабільний результат при приготуванні.