Домашня курка як з фастфуду: хрустка скоринка і ніжний соус (відео)
Курка — це універсальний продукт, який широко використовується в кулінарії завдяки своїй ніжній текстурі та здатності поєднуватися з різними спеціями й соусами.
З неї можна приготувати як класичні страви, наприклад відбивні з грибами та сиром, так і сучасні варіації у паніруванні чи соусах. А сьогодні ми пропонуємо варіант соковитих курячих шматочків у хрусткій скоринці з ароматним медово-соєвим соусом. Важливо обирати свіже куряче філе без зайвої вологи та прожилок, адже це впливає на текстуру після смаження, а також не перевантажувати панірування спеціями, щоб зберегти баланс смаку й легку хрусткість. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "lypovva_g".
Як приготувати курку у хрусткому клярі
Інгредієнти:
- куряче філе — 700 г;
- борошно — 200 г;
- яйця — 2 шт;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком;
- копчена паприка — за смаком;
- сухий часник — за смаком;
- вода — 200 мл;
- олія для смаження — за потреби;
- зелена цибуля — за смаком;
- кунжут — за смаком;
Для сухого панірування:
- борошно — 300 г;
- спеції до курки — за смаком;
Для соусу:
- часник — 3 зубчики;
- мед — 90 г;
- кетчуп — 150 г;
- соєвий соус — 2 ст. л.;
Спосіб приготування:
- Нарізати куряче філе середніми кубиками.
- Приготувати кляр, змішавши яйця, воду, борошно, сіль, перець, копчену паприку та сухий часник до однорідної консистенції.
- Обваляти курку в клярі та залишити на кілька хвилин для кращого просочення.
- Змішати борошно зі спеціями для сухого панірування та підготувати суміш.
- Обваляти шматочки курки в сухому паніруванні, щільно притискаючи шар.
- Розігріти олію та обсмажити курку порціями до золотистої хрусткої скоринки.
- Викласти готову курку на паперові рушники для видалення зайвого жиру.
- Для соусу злегка обсмажити подрібнений часник, додати кетчуп, мед і соєвий соус та прогріти до загустіння.
- Додати курку в соус і ретельно перемішати до рівномірного покриття.
- Посипати страву кунжутом і зеленою цибулею.
Як і з чим подавати
Страву найкраще подавати одразу після приготування, коли зберігається хрустка текстура та насичений аромат соусу. Ідеальним гарніром є рис, який добре вбирає соус і робить смак більш збалансованим. Також можна подати з локшиною, картопляним пюре або запеченими овочами, що додасть страві різноманітності. Для свіжості смаку доречно додати легкий овочевий салат або мариновані овочі. Декор із кунжуту та зеленої цибулі підкреслює апетитний вигляд і додає завершеності подачі.
Ця страва поєднує хрустку текстуру, соковитість курки та насичений солодко-солоний соус, що робить її універсальною як для щоденного меню, так і для особливих випадків. Вдале дотримання технології панірування та правильний баланс соусу забезпечують гармонійний смак і стабільний результат при приготуванні.