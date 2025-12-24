Лише два яйця — і гора рогаликів на столі: простий та економний рецепт (відео)

Смачна домашня випічка

Існує безліч видів випічки: печиво, пироги, медові пряники, круасани та рогалики. Серед них особливе місце займають рогалики з фруктовою начинкою – ніжні та ароматні. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати рогалики з соковитою вишневою начинкою, які виходять м’якими, повітряними та дуже апетитними. Ця випічка стане улюбленою для сімейного чаювання або святкового столу. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "Лілія Цвіт".

Як приготувати рогалики з вишнею

Інгредієнти (32 шт., час приготування 2 години):

Опара:

молоко – 100 мл;

дріжджі сухі – 1 ст. л.;

цукор – 3 ст. л.;

борошно – 1 ст.;

Тісто:

яйця – 2 шт.;

вершкове масло – 200 г;

сметана – 200 г;

борошно пшеничне – 600 г;

Начинка:

вишні – 500 г;

крохмаль – 1 ст. л.;

цукрова пудра – для посипки;

Спосіб приготування:

Приготувати опару: змішати тепле молоко, дріжджі, цукор і борошно, залишити на 15–20 хвилин до появи піни. Збити яйця, додати розтоплене вершкове масло і сметану, перемішати. Об’єднати опару з основним тістом, поступово додавати борошно, замісити м’яке еластичне тісто. Накрити тісто рушником і залишити підходити на 40–50 хвилин. Приготувати начинку: вишні змішати з крохмалем. Розкачати тісто, нарізати трикутники або круглі сегменти для рогаликів, викласти вишневу начинку і акуратно скрутити. Викласти рогалики на деко, застелене пергаментом, залишити на 10–15 хвилин для підходу. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 15–20 хвилин до золотистого кольору. Після охолодження присипати цукровою пудрою.

Рогалики подають теплими або кімнатної температури. Вони чудово поєднуються з чаєм, кавою або молочними напоями. Для святкової подачі можна прикрасити глазур’ю або додатковою цукровою пудрою.

Ці рогалики з вишневою начинкою виходять ніжними, ароматними та надзвичайно смачними. Вони стануть улюбленою випічкою для всієї родини та прикрасою будь-якого столу.