Лише два яйця — і гора рогаликів на столі: простий та економний рецепт (відео)
Смачна домашня випічка
Існує безліч видів випічки: печиво, пироги, медові пряники, круасани та рогалики. Серед них особливе місце займають рогалики з фруктовою начинкою – ніжні та ароматні. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати рогалики з соковитою вишневою начинкою, які виходять м’якими, повітряними та дуже апетитними. Ця випічка стане улюбленою для сімейного чаювання або святкового столу. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "Лілія Цвіт".
Як приготувати рогалики з вишнею
Інгредієнти (32 шт., час приготування 2 години):
Опара:
- молоко – 100 мл;
- дріжджі сухі – 1 ст. л.;
- цукор – 3 ст. л.;
- борошно – 1 ст.;
Тісто:
- яйця – 2 шт.;
- вершкове масло – 200 г;
- сметана – 200 г;
- борошно пшеничне – 600 г;
Начинка:
- вишні – 500 г;
- крохмаль – 1 ст. л.;
- цукрова пудра – для посипки;
Спосіб приготування:
- Приготувати опару: змішати тепле молоко, дріжджі, цукор і борошно, залишити на 15–20 хвилин до появи піни.
- Збити яйця, додати розтоплене вершкове масло і сметану, перемішати.
- Об’єднати опару з основним тістом, поступово додавати борошно, замісити м’яке еластичне тісто.
- Накрити тісто рушником і залишити підходити на 40–50 хвилин.
- Приготувати начинку: вишні змішати з крохмалем.
- Розкачати тісто, нарізати трикутники або круглі сегменти для рогаликів, викласти вишневу начинку і акуратно скрутити.
- Викласти рогалики на деко, застелене пергаментом, залишити на 10–15 хвилин для підходу.
- Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 15–20 хвилин до золотистого кольору.
- Після охолодження присипати цукровою пудрою.
Рогалики подають теплими або кімнатної температури. Вони чудово поєднуються з чаєм, кавою або молочними напоями. Для святкової подачі можна прикрасити глазур’ю або додатковою цукровою пудрою.
Ці рогалики з вишневою начинкою виходять ніжними, ароматними та надзвичайно смачними. Вони стануть улюбленою випічкою для всієї родини та прикрасою будь-якого столу.