Найпростіший рулет з яблуками: без зайвих кроків, завжди вдається (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Швидка випічка для сімейного чаювання
Яблуко — один із найулюбленіших і найпопулярніших фруктів у випічці. З нього готують пироги, шарлотки, варення, штруделі, смузі, а ще — смачний десерт з трьох інгредієнтів без клопоту. Але сьогодні ми пропонуємо дещо інше: класичний яблучний рулет.
Ніжне бісквітне тісто, соковиті яблука та простота приготування роблять його ідеальним варіантом для домашнього чаювання. Готується швидко, а смак — як у дитинстві! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".
Як приготувати яблучний рулет
Інгредієнти:
- яйця — 4 шт.;
- цукор — 100 г;
- цукор ванільний — 1 ч. л.;
- борошно — 120 г;
- розпушувач — 0,5 ч. л.;
- яблука — 4–5 шт.;
Спосіб приготування:
- Збити яйця з цукром і ванільним цукром до побіління.
- Ввести борошно з розпушувачем, акуратно перемішати до однорідності.
- Натерти яблука на тертці, за потреби додати трохи цукру.
- Викласти яблука на деко з силіконізованим пергаментом, розрівняти.
- Зверху вилити тісто, розподілити рівномірно, випікати 10–15 хв при 180°C.
- Готовий корж перевернути, зняти пергамент і ще гарячим згорнути в рулет.