Найпростіший рулет з яблуками: без зайвих кроків, завжди вдається (відео)

Швидка випічка для сімейного чаювання

Яблуко — один із найулюбленіших і найпопулярніших фруктів у випічці. З нього готують пироги, шарлотки, варення, штруделі, смузі, а ще — смачний десерт з трьох інгредієнтів без клопоту. Але сьогодні ми пропонуємо дещо інше: класичний яблучний рулет.

Ніжне бісквітне тісто, соковиті яблука та простота приготування роблять його ідеальним варіантом для домашнього чаювання. Готується швидко, а смак — як у дитинстві! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати яблучний рулет

Інгредієнти:

яйця — 4 шт.;

цукор — 100 г;

цукор ванільний — 1 ч. л.;

борошно — 120 г;

розпушувач — 0,5 ч. л.;

яблука — 4–5 шт.;

Спосіб приготування: