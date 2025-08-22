Рус

Найпростіший рулет з яблуками: без зайвих кроків, завжди вдається (відео)

Марія Швець
Такий простий, але при цьому такий смачний та ароматний
Такий простий, але при цьому такий смачний та ароматний. Фото instagram.com

Швидка випічка для сімейного чаювання

Яблуко — один із найулюбленіших і найпопулярніших фруктів у випічці. З нього готують пироги, шарлотки, варення, штруделі, смузі, а ще — смачний десерт з трьох інгредієнтів без клопоту. Але сьогодні ми пропонуємо дещо інше: класичний яблучний рулет.

Ніжне бісквітне тісто, соковиті яблука та простота приготування роблять його ідеальним варіантом для домашнього чаювання. Готується швидко, а смак — як у дитинстві! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати яблучний рулет

Інгредієнти:

  • яйця — 4 шт.;
  • цукор — 100 г;
  • цукор ванільний — 1 ч. л.;
  • борошно — 120 г;
  • розпушувач — 0,5 ч. л.;
  • яблука — 4–5 шт.;

Спосіб приготування:

  1. Збити яйця з цукром і ванільним цукром до побіління.
  2. Ввести борошно з розпушувачем, акуратно перемішати до однорідності.
  3. Натерти яблука на тертці, за потреби додати трохи цукру.
  4. Викласти яблука на деко з силіконізованим пергаментом, розрівняти.
  5. Зверху вилити тісто, розподілити рівномірно, випікати 10–15 хв при 180°C.
  6. Готовий корж перевернути, зняти пергамент і ще гарячим згорнути в рулет.
