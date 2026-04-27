Креветки саме на акції: як їх приготувати у медовому соусі (відео)

Акційні пропозиції — це гарна нагода додати до раціону продукти, які зазвичай купують рідше через їхню вартість.

З 22 по 28 квітня 2026 року в супермаркеті "Auchan" діє вигідна пропозиція на креветки "Еквадор" у панцирі свіжоморожені: замість 517,4 грн їх можна придбати за 435 грн (знижка -16%). Такий продукт ідеально підходить для швидких страв у середземноморському стилі, де головну роль відіграє натуральний смак морепродуктів. Сьогодні пропонується приготувати креветки в медовому соусі — просту, але ефектну страву, яка дозволяє максимально розкрити їхню соковитість і ніжність.

Обираючи креветки, варто звернути увагу на рівномірний колір і відсутність криги в упаковці — це свідчить про правильне зберігання без повторного заморожування. Креветки в панцирі краще зберігають соковитість під час приготування, але перед обсмаженням їх важливо правильно очистити та видалити кишкову жилку. Типова помилка — перетримати креветки на сковорідці: достатньо кількох хвилин, інакше вони стають гумовими. Мед у соусі можна замінити на кленовий сироп або цукор, а вершкове масло — на оливкову олію для легшого варіанту страви. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "top_havchik_".

Як приготувати креветки у медовому соусі

Інгредієнти:

креветки – 400 г;

часник – 2 зубчики;

соєвий соус – 50 мл;

мед – 1 ст. л;

лимонний сік – 1 ст. л;

вершкове масло – 40 г;

Спосіб приготування:

Очистити креветки від панцира та видалити кишкову жилку, залишивши хвостики за бажанням. Змішати соєвий соус, мед і лимонний сік до однорідності. Розігріти сковорідку та розтопити вершкове масло до появи легкого аромату. Викласти креветки та обсмажити 2–3 хвилини до зміни кольору. Додати подрібнений часник і готувати ще 30 секунд. Влити соус, перемішати та готувати ще 1–2 хвилини до легкого загущення.

Як і з чим подавати

Креветки в медовому соусі найкраще подавати гарячими, одразу після приготування. Вони чудово поєднуються з відвареним рисом, локшиною або легким овочевим салатом. Для подачі страву можна посипати зеленню, кунжутом або додати часточки лимона для свіжості. Також доречно подати хрусткий багет, щоб зібрати ароматний соус.

Використання акційних продуктів дозволяє готувати більш різноманітні та цікаві страви без зайвих витрат. Креветки в медовому соусі — це швидкий і вдалий варіант вечері, який поєднує простоту приготування та насичений смак, особливо якщо скористатися вигідною пропозицією в "Auchan".