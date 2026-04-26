Забудьте про звичайні салати: що приготувати з молодої капусти, щоб вразити всіх домашніх (відео)

Молода капуста ідеально підходить для запікання

З молодої капусти можна приготувати не тільки легкі салати, а й ароматні капустяні стейки в духовці. Запечена капуста з вершковим кремом стане чудовою альтернативою класичним овочевим гарнірам. Готується вона дуже просто та швидко.

Як запекти капусту, показала в Instagram учасниця шоу "Мастер Шеф" Катерина Рибалка.

Як запекти капусту

Для приготування оберіть щільний качан молодої капусти без пошкоджень. Його потрібно розрізати на товсті скибки — приблизно 2–3 см завтовшки, щоб вони добре тримали форму під час запікання. Викладіть шматки на деко, застелене пергаментом, злегка змастіть олією і щедро приправте сіллю та улюбленими спеціями. Для капусти добре підходять чорний перець, паприка, сушений часник або прованські трави.

Запікайте капусту в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 15–20 хвилин. За цей час краї підрум’яняться, а серединка залишиться соковитою і ніжною.

Поки капуста запікається, приготуйте вершковий крем. Для цього змішайте крем-сир (близько 150 г) із жирними вершками (50 г, 33%) і збийте до однорідної, легкої консистенції. Додайте сіль за смаком. За бажанням можна доповнити крем дрібно нарізаною зеленню або краплею лимонного соку для свіжості.

Готову капусту подавайте гарячою, доповнивши вершковим кремом зверху або окремо як соус. Вона добре смакує як самостійна страва або як гарнір до м’яса, риби чи птиці.