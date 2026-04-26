Всього 30 хвилин — і готово: рецепт курячих мафінів з овочами (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Проста у приготуванні та дуже смачна страва
Курячі мафіни — це страва, яка поєднує в собі простоту приготування та збалансований склад. Завдяки поєднанню ніжного курячого м’яса, яєць і сиру мафіни виходять поживними, а овочі роблять їх більш соковитими. Ця страва дуже універсальна. Мафіни з куркою можна готувати на сніданок, для перекусу чи легкої вечері. Їх зручно брати із собою на роботу або давати дітям у школу.
Крім того, страву можна змінювати за власним смаком, додаючи інші овочі або спеції.
Рецептом поділився фудблогер Алекс Міль в Instagram. З вказаної кількості інгредієнтів виходить шість мафінів.
Інгредієнти:
- 250 г готової курячої грудки (запеченої або відвареної)
- 5 яєць
- 160 г помідорів чері
- 40 г зеленої цибулі
- 75 г моцарели
- сіль, чорний перець, паприка, перець чилі — за смаком
Спосіб приготування
- Курячу грудку наріжте невеликими кубиками. Помідори чері також наріжте кубиками. У глибокій мисці збийте яйця до однорідності, додайте подрібнену зелену цибулю, натерту моцарелу та спеції. Масу добре перемішайте, але не збивайте занадто інтенсивно.
- Форми для мафінів злегка змастіть маслом або використайте паперові вкладки. На дно кожної форми викладіть курку, зверху — помідори, після чого залийте яєчно-сирною сумішшю. Намагайтеся не заповнювати форми до самого краю, оскільки під час запікання маса трохи підніметься.
- Випікайте у розігрітій до 180°C духовці приблизно 25–30 хвилин до рум’яної скоринки.
- Після випікання дайте мафінам трохи охолонути — так вони краще триматимуть форму і не розпадатимуться під час виймання.
Як і з чим подавати
Курячі мафіни смакують як у теплому, так і в холодному вигляді. Їх можна подавати з легким овочевим салатом, свіжою зеленню або соусом на основі йогурту чи сметани.