Всього 30 хвилин — і готово: рецепт курячих мафінів з овочами (відео)

Проста у приготуванні та дуже смачна страва

Курячі мафіни — це страва, яка поєднує в собі простоту приготування та збалансований склад. Завдяки поєднанню ніжного курячого м’яса, яєць і сиру мафіни виходять поживними, а овочі роблять їх більш соковитими. Ця страва дуже універсальна. Мафіни з куркою можна готувати на сніданок, для перекусу чи легкої вечері. Їх зручно брати із собою на роботу або давати дітям у школу.

Крім того, страву можна змінювати за власним смаком, додаючи інші овочі або спеції.

Рецептом поділився фудблогер Алекс Міль в Instagram. З вказаної кількості інгредієнтів виходить шість мафінів.

Інгредієнти:

250 г готової курячої грудки (запеченої або відвареної)

5 яєць

160 г помідорів чері

40 г зеленої цибулі

75 г моцарели

сіль, чорний перець, паприка, перець чилі — за смаком

Спосіб приготування

Курячу грудку наріжте невеликими кубиками. Помідори чері також наріжте кубиками. У глибокій мисці збийте яйця до однорідності, додайте подрібнену зелену цибулю, натерту моцарелу та спеції. Масу добре перемішайте, але не збивайте занадто інтенсивно. Форми для мафінів злегка змастіть маслом або використайте паперові вкладки. На дно кожної форми викладіть курку, зверху — помідори, після чого залийте яєчно-сирною сумішшю. Намагайтеся не заповнювати форми до самого краю, оскільки під час запікання маса трохи підніметься. Випікайте у розігрітій до 180°C духовці приблизно 25–30 хвилин до рум’яної скоринки. Після випікання дайте мафінам трохи охолонути — так вони краще триматимуть форму і не розпадатимуться під час виймання.

Як і з чим подавати

Курячі мафіни смакують як у теплому, так і в холодному вигляді. Їх можна подавати з легким овочевим салатом, свіжою зеленню або соусом на основі йогурту чи сметани.