Несподівано смачно: гуляш із курячих сердечок у густому соусі (відео)

Субпродукти — це загальна назва для їстівних внутрішніх органів та частин туші тварин, які не належать до м’язового м’яса, але мають високу поживну цінність і часто використовуються в кухнях різних країн світу. Вони можуть здаватися специфічними через виразний смак і текстуру, однак саме з них готують чимало делікатесних страв, зокрема ніжні паштети, густі соуси та домашні рагу. При правильному підході до обробки субпродукти розкриваються зовсім інакше — м’яко, ароматно та дуже соковито. Сьогодні ми пропонуємо приготувати гуляш із курячих сердечок у вершково-томатному соусі — просту, але дуже насичену страву, яка добре підходить як для щоденного меню, так і для домашнього затишного столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати гуляш з курячих сердечок

Інгредієнти:

курячі сердечка – 500 г;

цибуля – 1 шт;

морква – 1 шт;

часник – 1 зубчик;

сметана – 2 ст. л;

томатна паста – 1 ст. л;

борошно – 1 ст. л;

вода – 150–180 мл;

олія – для смаження;

сіль, перець – за смаком;

паприка – 1 ч. л;

спеції для курки – 1 ч. л;

зелень – за смаком;

Спосіб приготування:

Ретельно промити курячі сердечка, видалити зайвий жир і судини, за потреби розрізати навпіл для рівномірного приготування. Обсмажити на олії дрібно нарізані цибулю, моркву та часник до м’якості й легкої золотистості, після чого додати сердечка та швидко обсмажити до зміни кольору. Додати сметану і томатну пасту, ретельно перемішати до однорідного соусу, всипати борошно, знову перемішати та влити воду зі спеціями. Тушкувати під кришкою на слабкому вогні 15–20 хвилин, поки сердечка стануть м’якими, а соус набуде густої, шовковистої консистенції. Додати подрібнену зелень і залишити під кришкою на 5 хвилин для стабілізації смаку.

Як і з чим подавати

Гуляш із курячих сердечок найкраще смакує гарячим із гарнірами, що добре поєднуються з густим соусом: картопляним пюре, гречкою або рисом. Для свіжого акценту доречно додати салат із хрустких овочів або мариновані огірки. Страву можна прикрасити зеленню, а за бажанням додати ложку сметани для більш ніжної текстури. Окремо варто зазначити, що з подібних субпродуктів також готують паштети — ніжні, кремові закуски, де сердечка або печінка подрібнюються до однорідної консистенції з додаванням масла, цибулі та спецій.

Гуляш із курячих сердечок демонструє, що субпродукти можуть бути основою для простих, але дуже смачних і збалансованих страв. При правильній підготовці та повільному тушкуванні вони набувають ніжної текстури та глибокого смаку, а сама страва виходить ароматною, ситною та домашньою.