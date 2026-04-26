Несподівано смачно: гуляш із курячих сердечок у густому соусі (відео)
Смачна та поживна страва
Субпродукти — це загальна назва для їстівних внутрішніх органів та частин туші тварин, які не належать до м’язового м’яса, але мають високу поживну цінність і часто використовуються в кухнях різних країн світу. Вони можуть здаватися специфічними через виразний смак і текстуру, однак саме з них готують чимало делікатесних страв, зокрема ніжні паштети, густі соуси та домашні рагу. При правильному підході до обробки субпродукти розкриваються зовсім інакше — м’яко, ароматно та дуже соковито. Сьогодні ми пропонуємо приготувати гуляш із курячих сердечок у вершково-томатному соусі — просту, але дуже насичену страву, яка добре підходить як для щоденного меню, так і для домашнього затишного столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати гуляш з курячих сердечок
Інгредієнти:
- курячі сердечка – 500 г;
- цибуля – 1 шт;
- морква – 1 шт;
- часник – 1 зубчик;
- сметана – 2 ст. л;
- томатна паста – 1 ст. л;
- борошно – 1 ст. л;
- вода – 150–180 мл;
- олія – для смаження;
- сіль, перець – за смаком;
- паприка – 1 ч. л;
- спеції для курки – 1 ч. л;
- зелень – за смаком;
Спосіб приготування:
- Ретельно промити курячі сердечка, видалити зайвий жир і судини, за потреби розрізати навпіл для рівномірного приготування.
- Обсмажити на олії дрібно нарізані цибулю, моркву та часник до м’якості й легкої золотистості, після чого додати сердечка та швидко обсмажити до зміни кольору.
- Додати сметану і томатну пасту, ретельно перемішати до однорідного соусу, всипати борошно, знову перемішати та влити воду зі спеціями.
- Тушкувати під кришкою на слабкому вогні 15–20 хвилин, поки сердечка стануть м’якими, а соус набуде густої, шовковистої консистенції.
- Додати подрібнену зелень і залишити під кришкою на 5 хвилин для стабілізації смаку.
Як і з чим подавати
Гуляш із курячих сердечок найкраще смакує гарячим із гарнірами, що добре поєднуються з густим соусом: картопляним пюре, гречкою або рисом. Для свіжого акценту доречно додати салат із хрустких овочів або мариновані огірки. Страву можна прикрасити зеленню, а за бажанням додати ложку сметани для більш ніжної текстури. Окремо варто зазначити, що з подібних субпродуктів також готують паштети — ніжні, кремові закуски, де сердечка або печінка подрібнюються до однорідної консистенції з додаванням масла, цибулі та спецій.
Гуляш із курячих сердечок демонструє, що субпродукти можуть бути основою для простих, але дуже смачних і збалансованих страв. При правильній підготовці та повільному тушкуванні вони набувають ніжної текстури та глибокого смаку, а сама страва виходить ароматною, ситною та домашньою.