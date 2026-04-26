Випікаються одразу по 6 штук: як приготувати вівсяні коржі на заміну лавашу (відео)

Тонкі та м’які коржі підходять для приготування рулетів

Вівсяні коржі схожі на лаваш. Вони такі ж гнучкі, м’які та ідеально підходять для приготування рулетів із різноманітними начинками. Але на відміну від класичного лаваша, вони готуються швидше і на пательні. За текстурою вони нагадують щось середнє між домашніми коржами та ніжними млинцями.

Головна особливість рецепту — пошаровий спосіб приготування, завдяки якому можна випікати відразу кілька тонких млинців. Вони виходять м’якими, еластичними і легко відокремлюються один від одного. Як приготувати такі коржі, показали на YouTube-каналі Fast&Easy Recipes.

Інгредієнти

250 мл гарячої води

1 чайна ложка солі

330 г вівсяного борошна

2 ст. л. оливкової олії

Спосіб приготування

Влийте гарячу воду в миску і розчиніть у ній сіль. Всипте вівсяне борошно і перемішайте лопаткою, поки суміш не загусне. Потім вимісіть тісто руками, поки воно не стане гладким. Тісто не повинно липнути до рук. Покладіть тісто назад у миску, накрийте і залиште на 15 хвилин. Після відпочинку розділіть тісто на дві частини, а потім кожну — ще на 6 шматочків. Сформуйте невеликі кульки та розкатайте їх у тонкі кола діаметром близько 12 см. Далі використовуйте пошаровий метод: візьміть 6 кіл, п’ять із них злегка змастіть оливковою олією і складіть стопкою, залишивши верхній шар сухим. Обережно розкатайте стопку до діаметра близько 23 см — орієнтуйтеся на розмір пательні. Випікайте на сухій пательні на середньому вогні. Коли знизу з’являться рум’яні плями, переверніть пласт. Завдяки олії шари почнуть відокремлюватися — обережно знімайте коржі по одному. Готові вироби одразу накривайте чистим рушником, щоб зберегти м’якість. Повторіть процес із рештою тіста.

У процесі приготування важливо не перегрівати пательню, щоб коржі не вийшли сухими. Олія між шарами допомагає млинцям легко розділятися і залишатися еластичними. Якщо під рукою немає оливкової, використовуйте будь-яку рослинну олію з нейтральним смаком.

Як подавати

Вівсяні коржі можна подавати з солоними начинками — сиром, овочами, зеленню, м’ясом або рибою. Для солодкого варіанту використовуйте мед, йогурт, ягоди або горіхову пасту. Також їх можна подати замість хліба до супів та інших гарячих страв.