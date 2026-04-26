Рус

Випікаються одразу по 6 штук: як приготувати вівсяні коржі на заміну лавашу (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Вівсяні коржики
Вівсяні коржики. Фото Колаж "Телеграфу"

Тонкі та м’які коржі підходять для приготування рулетів

Вівсяні коржі схожі на лаваш. Вони такі ж гнучкі, м’які та ідеально підходять для приготування рулетів із різноманітними начинками. Але на відміну від класичного лаваша, вони готуються швидше і на пательні. За текстурою вони нагадують щось середнє між домашніми коржами та ніжними млинцями.

Головна особливість рецепту — пошаровий спосіб приготування, завдяки якому можна випікати відразу кілька тонких млинців. Вони виходять м’якими, еластичними і легко відокремлюються один від одного. Як приготувати такі коржі, показали на YouTube-каналі Fast&Easy Recipes.

Інгредієнти

  • 250 мл гарячої води
  • 1 чайна ложка солі
  • 330 г вівсяного борошна
  • 2 ст. л. оливкової олії

Спосіб приготування

  1. Влийте гарячу воду в миску і розчиніть у ній сіль.
  2. Всипте вівсяне борошно і перемішайте лопаткою, поки суміш не загусне. Потім вимісіть тісто руками, поки воно не стане гладким. Тісто не повинно липнути до рук.
  3. Покладіть тісто назад у миску, накрийте і залиште на 15 хвилин.
  4. Після відпочинку розділіть тісто на дві частини, а потім кожну — ще на 6 шматочків. Сформуйте невеликі кульки та розкатайте їх у тонкі кола діаметром близько 12 см.
  5. Далі використовуйте пошаровий метод: візьміть 6 кіл, п’ять із них злегка змастіть оливковою олією і складіть стопкою, залишивши верхній шар сухим. Обережно розкатайте стопку до діаметра близько 23 см — орієнтуйтеся на розмір пательні.
  6. Випікайте на сухій пательні на середньому вогні. Коли знизу з’являться рум’яні плями, переверніть пласт. Завдяки олії шари почнуть відокремлюватися — обережно знімайте коржі по одному. Готові вироби одразу накривайте чистим рушником, щоб зберегти м’якість. Повторіть процес із рештою тіста.

У процесі приготування важливо не перегрівати пательню, щоб коржі не вийшли сухими. Олія між шарами допомагає млинцям легко розділятися і залишатися еластичними. Якщо під рукою немає оливкової, використовуйте будь-яку рослинну олію з нейтральним смаком.

Як подавати

Вівсяні коржі можна подавати з солоними начинками — сиром, овочами, зеленню, м’ясом або рибою. Для солодкого варіанту використовуйте мед, йогурт, ягоди або горіхову пасту. Також їх можна подати замість хліба до супів та інших гарячих страв.

Теги:
#Рецепти #Лаваш #Коржі