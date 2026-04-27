Креветки как раз на акции: как их приготовить в медовом соусе (видео)

Акционные предложения — это хороший случай добавить в рацион продукты, которые обычно покупают реже из-за их стоимости.

С 22 по 28 апреля 2026 года в супермаркете "Auchan" действует выгодное предложение на креветки "Эквадор" в свежемороженой панцире: вместо 517,4 грн их можно приобрести за 435 грн (скидка -16%). Такой продукт идеально подходит для скорых блюд в средиземноморском стиле, где главную роль играет натуральный вкус морепродуктов. Сегодня предлагается приготовить креветки в медовом соусе – простое, но эффектное блюдо, позволяющее максимально раскрыть их сочность и нежность.

Выбирая креветки, следует обратить внимание на равномерный цвет и отсутствие льда в упаковке – это свидетельствует о правильном хранении без повторной заморозки. Креветки в панцире лучше сохраняют сочность при приготовлении, но перед обжаркой их важно правильно очистить и удалить кишечную жилку. Типичная ошибка – передержать креветки на сковороде: достаточно нескольких минут, иначе они становятся резиновыми. Мед в соусе можно заменить на кленовый сироп или сахар, а сливочное масло – на оливковое масло для более легкого варианта блюда. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "top_havchik_".

Как приготовить креветки в медовом соусе

Ингредиенты:

креветки – 400 г;

чеснок – 2 зубчика;

соевый соус – 50 мл;

мед – 1 ст. л;

лимонный сок – 1 ст. л;

сливочное масло – 40 г;

Способ приготовления:

Очистить креветки от панциря и удалить кишечную жилку, оставив хвостики по желанию. Смешать соевый соус, мед и лимонный сок до однородности. Разогреть сковороду и растопить сливочное масло до появления лёгкого аромата. Выложить креветки и обжарить 2–3 минуты до изменения цвета. Добавить измельченный чеснок и готовить еще 30 секунд. Влить соус, перемешать и готовить еще 1–2 минуты до легкой загущения.

Как и с чем подавать

Креветки в медовом соусе лучше всего подавать горячими сразу после приготовления. Они отлично сочетаются с отварным рисом, лапшой или легким овощным салатом. Для подачи блюдо можно посыпать зеленью, кунжутом или добавить дольки лимона для свежести. Также уместно подать хрустящий багет, чтобы собрать ароматный соус.

Использование акционных продуктов позволяет готовить разнообразные и интересные блюда без лишних затрат. Креветки в медовом соусе – это быстрый и удачный вариант ужина, сочетающий простоту приготовления и насыщенный вкус, особенно если воспользоваться выгодным предложением в Auchan.