Цвітна капуста по-новому: як отримати преміальний смак без зайвих витрат (відео)
Легко готується — виходить надзвичайно смачно
Цвітна капуста — це універсальний овоч із ніжною текстурою та м’яким смаком, який легко вбирає спеції й соуси, тому підходить для запікання, смаження або навіть приготування у вигляді "стейків". У сучасній кухні її часто використовують як альтернативу м’ясу — зокрема, товсті скибки капусти обсмажують або запікають до рум’яної скоринки. А сьогодні пропонується простий і перевірений варіант — цвітна капуста в хрусткому клярі, яка виходить ніжною всередині та золотистою зовні. Важливо обирати щільний качан без темних плям, не переварювати суцвіття, щоб вони не втратили форму, а для більш насиченого смаку можна додати паприку, часниковий порошок або замінити частину борошна на кукурудзяне для більш хрусткої текстури. Рецептом із нами поділилися на Instagram-сторінці "lypovva_g".
Як приготувати цвітну капусту в клярі
Інгредієнти:
- цвітна капуста – 1 кг;
- вода – 2 л;
- яйця – 4–5 шт;
- борошно – 120 г;
- сіль, перець, спеції – за смаком;
- олія – для смаження;
Спосіб приготування:
- Розділити цвітну капусту на середні суцвіття та відварити у підсоленій воді 5–7 хвилин до напівготовності.
- Відкинути на друшляк і дати повністю охолонути, щоб позбутися зайвої вологи.
- Підготувати борошно в окремій мисці, яйця збити з сіллю, перцем і спеціями до однорідності.
- Обваляти кожне суцвіття спочатку в борошні, потім занурити в яєчну суміш.
- Викласти на розігріту сковорідку з олією та обсмажити з усіх боків до золотистої скоринки.
Як і з чим подавати
Цвітну капусту в клярі найкраще подавати гарячою, щойно після смаження, щоб зберегти хрустку скоринку. Вона добре поєднується зі сметанними, часниковими або йогуртовими соусами, а також із легкими салатами зі свіжих овочів. Для більш яскравої подачі можна посипати зеленню або додати трохи лимонного соку. Також страва може бути як самостійною закускою, так і гарніром до м’яса чи риби.
Цвітна капуста — це приклад простого продукту, який легко перетворити на цікаву та смачну страву. Дотримання базових технік приготування допомагає отримати ідеальний баланс ніжної серединки та хрусткої скоринки, а варіації спецій дозволяють щоразу змінювати смак.