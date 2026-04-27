Вафельний торт стане ще смачнішим: що до нього додати (відео)

Марія Швець
Вафельний торт із варенням та згущеним молоком
Торти бувають різними і зовсім не обов’язково складними у приготуванні.

Зокрема, досить просто готується "Наполеон" у склянці, де не потрібно випікати коржі, але результат залишається ніжним і насиченим. А сьогодні пропонується ще простіший варіант — вафельний торт із варенням та згущеним молоком, який знайомий багатьом ще з домашньої кухні та вирізняється швидкістю приготування. Важливо обирати якісне згущене молоко без рослинних жирів і справжнє вершкове масло, адже саме вони формують кремову текстуру, а варення краще брати з легкою кислинкою, щоб збалансувати солодкість. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "diali_cooking".

Як приготувати вафельний торт з варенням та згущеним молоком

Інгредієнти:

  • вафельні коржі – 1 упаковка;
  • згущене молоко – 380 г;
  • вершкове масло – 200 г;
  • варення – 150 г;

Спосіб приготування:

  1. Залишити вершкове масло при кімнатній температурі до м’якості.
  2. Збити масло зі згущеним молоком до однорідного крему без грудочок.
  3. Змастити перший вафельний корж кремом, накрити наступним і чергувати шари, додаючи варення через один шар.
  4. Зібрати торт, злегка притиснути і за бажанням обмазати верх кремом.
  5. Залишити торт на 1–2 години для просочення або подавати одразу для більш хрусткої текстури.

Як і з чим подавати

Вафельний торт можна подавати як одразу після приготування, коли коржі залишаються хрусткими, так і після просочення — тоді текстура стає більш м’якою та ніжною. Для подачі його можна прикрасити подрібненими горіхами, шоколадною крихтою або свіжими ягодами. Добре поєднується з чаєм, кавою або молоком, а також може слугувати швидким десертом до святкового столу. За бажанням варення можна замінити джемом або карамеллю, а частину крему — додати з какао для шоколадного смаку.

Вафельний торт — це приклад десерту, який не потребує складних технік, але завжди дає стабільно смачний результат. Правильний вибір інгредієнтів і баланс солодкості дозволяють отримати гармонійний смак, а варіації начинки допомагають адаптувати рецепт під будь-які вподобання.

Теги:
#Торт #Горіхи #Джем #Готуємо вдома