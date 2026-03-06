На смак — як улюблене морозиво: неймовірний торт "Пломбір" без випікання (відео)

Готується просто — виходить надзвичайно смачним

Торти бувають різні — від класичних бісквітних до складних багатошарових десертів на кшталт торта "Карпати", який відомий своїм контрастом темного тіста та світлого крему і вважається популярною домашньою випічкою в Україні. Але сьогодні пропонується простіший варіант — торт "Пломбір" без випікання, який підкорює ніжним вершковим смаком, схожим на однойменне морозиво. Для ідеальної текстури важливо використовувати якісне вершкове масло жирністю не менше 82% та густу сметану 20% без зайвої кислинки. Ключова помилка — переварити крем або недостатньо обсмажити крихту, адже саме рум’яна основа й правильно загущений крем створюють той самий ефект "тане в роті". Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".

Як приготувати торт "Пломбір"

Інгредієнти:

борошно – 250 г;

цукор – 60 г;

вершкове масло – 120 г;

сіль – дрібка.;

сметана 20% – 500 г;

яйце – 2 шт.;

крохмаль кукурудзяний – 1 ст. л.;

ванільний цукор – 20 г.;

вершкове масло – 50-60 г;

цукор – 120 гр.;

Спосіб приготування:

Змішати м’яке вершкове масло, цукор, борошно та сіль до утворення дрібної крихти. Обсмажити крихту на сухій пательні, постійно помішуючи, до золотистого кольору. Змішати яйця, сметану, крохмаль та цукор і варити на середньому вогні до загущення, постійно помішуючи. Після появи перших бульбашок проварити ще 30 секунд і зняти з плити. Додати ванільний цукор і вершкове масло, перемішати до однорідності. Вистелити форму пергаментом, викласти шар крихти, зверху — гарячий крем, повторити шари. Посипати верх відкладеною крихтою, накрити плівкою і охолоджувати 6–8 годин.

Як і з чим подавати

Торт подавати добре охолодженим, нарізаючи гострим ножем, змоченим у гарячій воді. Він чудово поєднується з чорним чаєм, кавою або склянкою холодного молока. За бажанням можна прикрасити свіжими ягодами, тертим білим шоколадом або м’ятним листям. Для більш насиченого смаку дозволено додати до крему цедру лимона або тонкий шар карамельного соусу між шарами.

Торт "Пломбір" — це простий домашній десерт, який не потребує духовки, але дарує насичений вершковий смак і ніжну текстуру, знайому з дитинства.