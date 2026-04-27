Готується за п'ять хвилин, з’їдається миттєво: ситний салат з ковбасками (відео)

Салати бувають дуже різними — від легких овочевих до більш ситних варіантів із м’ясними інгредієнтами, які можуть замінити повноцінний прийом їжі.

Зокрема, популярними є поєднання на основі пекінської капусти з кукурудзою, де важлива свіжість і баланс текстур. А сьогодні ми пропонуємо швидкий салат з ковбасками, який готується буквально за кілька хвилин і добре підходить для буднів. Важливо обирати якісні ковбаски з хорошим складом, соковиті овочі без зайвої вологи, а сир — із вираженим смаком; майонез за бажанням можна замінити на йогуртовий соус, щоб зробити страву легшою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "diali_cooking".

Як приготувати салат з ковбасками, сиром та помідорами

Інгредієнти:

помідори чері – 200 г;

огірок – 1 шт;

твердий сир – 120 г;

ковбаски – 200 г;

зелена цибуля – 1 пучок;

сіль, перець, спеції – за смаком;

майонез – 2–3 ст. л;

Спосіб приготування:

Нарізати ковбаски кружальцями та за бажанням злегка обсмажити до рум’яності для більш насиченого смаку. Розрізати помідори чері навпіл, огірок нарізати півкільцями, сир — невеликими кубиками або натерти на великій тертці. Подрібнити зелену цибулю. Змішати всі інгредієнти в мисці, додати сіль, перець і спеції. Заправити майонезом, ретельно перемішати та одразу подавати.

Як і з чим подавати

Салат найкраще подавати одразу після приготування, щоб овочі залишалися свіжими та хрусткими. Він добре поєднується з тостами, лавашем або як доповнення до гарячих страв. Для подачі можна посипати зверху додатковою зеленню або тертим сиром. За бажанням до салату пасують легкі соуси на основі йогурту або гірчиці, які підкреслять смак ковбасок.

Швидкі салати — це зручне рішення, коли потрібно приготувати щось смачне без зайвих зусиль. Завдяки простим інгредієнтам і можливості варіювати склад, такий салат легко адаптувати під будь-які вподобання, зберігаючи баланс смаку та текстури.