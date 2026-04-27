Вафельный торт станет еще вкуснее: что к нему добавить (видео)

Торты бывают разными и совсем не обязательно сложными в приготовлении.

В частности, достаточно просто готовится "Наполеон" в стакане, где не нужно выпекать коржи, но результат остается нежным и насыщенным. А сегодня предлагается еще более простой вариант — вафельный торт с вареньем и сгущенкой, знакомый многим еще из детства и отличающийся скоростью приготовления. Важно выбирать качественное сгущенку без растительных жиров и настоящее сливочное масло, ведь именно они формируют кремовую текстуру, а варенье лучше брать с легкой кислинкой, чтобы сбалансировать сладость. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "diali_cooking".

Как приготовить вафельный торт с вареньем и сгущенкой

Ингредиенты:

вафельные коржи – 1 упаковка;

сгущенка – 380 г;

сливочное масло – 200 г;

варенье – 150 г;

Способ приготовления:

Оставить сливочное масло при комнатной температуре до мягкости. Взбить масло со сгущенкой до однородного крема без комочков. Смазать первый вафельный корж кремом, накрыть следующим и чередовать слои, добавляя варенье через один слой. Собрать торт, слегка прижать и по желанию обмазать верх кремом. Оставить торт на 1–2 часа для пропитки или подавать сразу для более хрустящей текстуры.

Как и с чем подавать

Вафельный торт можно подавать как сразу после приготовления, когда коржи остаются хрустящими, так и после пропитки – тогда текстура становится более мягкой и нежной. Для подачи его можно украсить измельченными орехами, шоколадной крошкой или свежими ягодами. Хорошо сочетается с чаем, кофе или молоком, а также может быть быстрым десертом к праздничному столу. По желанию варенье можно заменить джемом или карамелью, а часть крема – добавить из какао для шоколадного вкуса.

Вафельный торт – это пример десерта, не требующего сложных техник, но всегда дающего стабильно вкусный результат. Правильный выбор ингредиентов и баланс сладости позволяют получить гармоничный вкус, а вариации начинки помогают адаптировать рецепт под любые предпочтения.