Шашлик без пікніка: апетитне м’ясо з "цибулевою сальсою" прямо з духовки (відео)

Марія Швець
Шашлик у духовці
Шашлик у духовці. Фото instagram.com

Готується просто, виходить надзвичайно смачним

Шашлик зазвичай готують на природі, над вогнем або на мангалі, але також його можна приготувати в аерогрилі або, як ми сьогодні пропонуємо, у духовці. Такий спосіб дозволяє отримати соковите м’ясо зі скоринкою, не виходячи з дому, і водночас контролювати температуру та час приготування. Для страви варто обирати ошийок або інше м’ясо з невеликим вмістом жиру, а спеції – свіжі та якісні, щоб аромат був яскравим і гармонійним. Маринування мінімум 3–4 години або на ніч допомагає м’ясу стати м’яким, а додавання томатного соку і легка заливка спеціями забезпечують глянцеву скоринку та насичений смак, уникаючи типових помилок пересушування. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "bouquet_of_bruschettas".

Як приготувати шашлик у духовці

Інгредієнти:

  • свинина (ошийок) – 1,3 кг;
  • томатний сік – 200 мл;
  • сіль – 1–1,5 ч. л.;
  • чорний перець – 0,5 ч. л.;
  • копчена паприка – 1,5 ч. л.;
  • коріандр мелений – 1 ч. л.;
  • сушений часник – 0,5–1 ч. л.;
  • хмелі-сунелі – 0,5 ч. л.;
  • прованські трави – 0,5 ч. л.;
  • сушена петрушка – 0,5 ч. л.;
  • гвоздика – 2 бутони;

Цибулева сальса:

  • червона цибуля – 1 шт;
  • помідор – 1 великий;
  • петрушка або кінза – жменя;
  • часник – 1 зубчик;
  • винний або яблучний оцет – 1–1,5 ст. л.;
  • цукор – 0,5 ч. л.;
  • сіль – за смаком;
  • чорний перець – за смаком;
  • копчена паприка – щіпка;

Спосіб приготування:

  1. Нарізати м’ясо шматками приблизно по 40–50 г.
  2. Додати томатний сік, сіль, перець та всі спеції, ретельно перемішати, щоб кожен шматок був покритий маринадом.
  3. Маринувати мінімум 3–4 години або на ніч у холодильнику.
  4. Викласти шматки на деко в один шар, не впритул.
  5. Готувати при 180–190°C 30–35 хвилин.
  6. За 5–10 хвилин до готовності змастити м’ясо маринадом зі спеціями та повернути в духовку для утворення глянцевої скоринки.
  7. Дати м’ясу відпочити 3–5 хвилин.
  8. Для сальси дрібно нарізати цибулю, помідор та петрушку, додати часник, оцет, цукор і спеції, дати настоятися 10–15 хвилин.
  9. Подаючи, викласти сальсу зверху на гаряче м’ясо або подати окремо, щоб вона віддала свій аромат.

Як і з чим подавати

Шашлик найкраще подавати гарячим, безпосередньо з духовки, прикрашеним свіжою зеленню. Сальсу можна викладати зверху або поруч, щоб її аромат змішався з м’ясом. Страва чудово поєднується з картоплею, овочевими гарнірами або легкими салатами. Для святкового столу рекомендується подавати з домашнім хлібом або легким соусом на основі сметани або йогурту.

