Шашлик без пікніка: апетитне м’ясо з "цибулевою сальсою" прямо з духовки (відео)

Готується просто, виходить надзвичайно смачним

Шашлик зазвичай готують на природі, над вогнем або на мангалі, але також його можна приготувати в аерогрилі або, як ми сьогодні пропонуємо, у духовці. Такий спосіб дозволяє отримати соковите м’ясо зі скоринкою, не виходячи з дому, і водночас контролювати температуру та час приготування. Для страви варто обирати ошийок або інше м’ясо з невеликим вмістом жиру, а спеції – свіжі та якісні, щоб аромат був яскравим і гармонійним. Маринування мінімум 3–4 години або на ніч допомагає м’ясу стати м’яким, а додавання томатного соку і легка заливка спеціями забезпечують глянцеву скоринку та насичений смак, уникаючи типових помилок пересушування. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "bouquet_of_bruschettas".

Як приготувати шашлик у духовці

Інгредієнти:

свинина (ошийок) – 1,3 кг;

томатний сік – 200 мл;

сіль – 1–1,5 ч. л.;

чорний перець – 0,5 ч. л.;

копчена паприка – 1,5 ч. л.;

коріандр мелений – 1 ч. л.;

сушений часник – 0,5–1 ч. л.;

хмелі-сунелі – 0,5 ч. л.;

прованські трави – 0,5 ч. л.;

сушена петрушка – 0,5 ч. л.;

гвоздика – 2 бутони;

Цибулева сальса:

червона цибуля – 1 шт;

помідор – 1 великий;

петрушка або кінза – жменя;

часник – 1 зубчик;

винний або яблучний оцет – 1–1,5 ст. л.;

цукор – 0,5 ч. л.;

сіль – за смаком;

чорний перець – за смаком;

копчена паприка – щіпка;

Спосіб приготування:

Нарізати м’ясо шматками приблизно по 40–50 г. Додати томатний сік, сіль, перець та всі спеції, ретельно перемішати, щоб кожен шматок був покритий маринадом. Маринувати мінімум 3–4 години або на ніч у холодильнику. Викласти шматки на деко в один шар, не впритул. Готувати при 180–190°C 30–35 хвилин. За 5–10 хвилин до готовності змастити м’ясо маринадом зі спеціями та повернути в духовку для утворення глянцевої скоринки. Дати м’ясу відпочити 3–5 хвилин. Для сальси дрібно нарізати цибулю, помідор та петрушку, додати часник, оцет, цукор і спеції, дати настоятися 10–15 хвилин. Подаючи, викласти сальсу зверху на гаряче м’ясо або подати окремо, щоб вона віддала свій аромат.

Як і з чим подавати

Шашлик найкраще подавати гарячим, безпосередньо з духовки, прикрашеним свіжою зеленню. Сальсу можна викладати зверху або поруч, щоб її аромат змішався з м’ясом. Страва чудово поєднується з картоплею, овочевими гарнірами або легкими салатами. Для святкового столу рекомендується подавати з домашнім хлібом або легким соусом на основі сметани або йогурту.