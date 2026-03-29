Шашлик без пікніка: апетитне м’ясо з "цибулевою сальсою" прямо з духовки (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Готується просто, виходить надзвичайно смачним
Шашлик зазвичай готують на природі, над вогнем або на мангалі, але також його можна приготувати в аерогрилі або, як ми сьогодні пропонуємо, у духовці. Такий спосіб дозволяє отримати соковите м’ясо зі скоринкою, не виходячи з дому, і водночас контролювати температуру та час приготування. Для страви варто обирати ошийок або інше м’ясо з невеликим вмістом жиру, а спеції – свіжі та якісні, щоб аромат був яскравим і гармонійним. Маринування мінімум 3–4 години або на ніч допомагає м’ясу стати м’яким, а додавання томатного соку і легка заливка спеціями забезпечують глянцеву скоринку та насичений смак, уникаючи типових помилок пересушування. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "bouquet_of_bruschettas".
Як приготувати шашлик у духовці
Інгредієнти:
- свинина (ошийок) – 1,3 кг;
- томатний сік – 200 мл;
- сіль – 1–1,5 ч. л.;
- чорний перець – 0,5 ч. л.;
- копчена паприка – 1,5 ч. л.;
- коріандр мелений – 1 ч. л.;
- сушений часник – 0,5–1 ч. л.;
- хмелі-сунелі – 0,5 ч. л.;
- прованські трави – 0,5 ч. л.;
- сушена петрушка – 0,5 ч. л.;
- гвоздика – 2 бутони;
Цибулева сальса:
- червона цибуля – 1 шт;
- помідор – 1 великий;
- петрушка або кінза – жменя;
- часник – 1 зубчик;
- винний або яблучний оцет – 1–1,5 ст. л.;
- цукор – 0,5 ч. л.;
- сіль – за смаком;
- чорний перець – за смаком;
- копчена паприка – щіпка;
Спосіб приготування:
- Нарізати м’ясо шматками приблизно по 40–50 г.
- Додати томатний сік, сіль, перець та всі спеції, ретельно перемішати, щоб кожен шматок був покритий маринадом.
- Маринувати мінімум 3–4 години або на ніч у холодильнику.
- Викласти шматки на деко в один шар, не впритул.
- Готувати при 180–190°C 30–35 хвилин.
- За 5–10 хвилин до готовності змастити м’ясо маринадом зі спеціями та повернути в духовку для утворення глянцевої скоринки.
- Дати м’ясу відпочити 3–5 хвилин.
- Для сальси дрібно нарізати цибулю, помідор та петрушку, додати часник, оцет, цукор і спеції, дати настоятися 10–15 хвилин.
- Подаючи, викласти сальсу зверху на гаряче м’ясо або подати окремо, щоб вона віддала свій аромат.
Як і з чим подавати
Шашлик найкраще подавати гарячим, безпосередньо з духовки, прикрашеним свіжою зеленню. Сальсу можна викладати зверху або поруч, щоб її аромат змішався з м’ясом. Страва чудово поєднується з картоплею, овочевими гарнірами або легкими салатами. Для святкового столу рекомендується подавати з домашнім хлібом або легким соусом на основі сметани або йогурту.