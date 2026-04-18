Весняний салат, який хочеться їсти щодня: легкий, соковитий і хрусткий (відео)

Редька — це коренеплід із виразним пікантним смаком, який активно використовується в кулінарії для приготування свіжих салатів, закусок і гарнірів.

Особливо популярною є червона редька, яка має більш м’який, делікатний смак і приємну хрустку текстуру. А сьогодні ми пропонуємо варіант весняного салату з червоною редькою, куркою та яйцем, який поєднує свіжість овочів і ситність білкових інгредієнтів. Для найкращого результату варто обирати редьку щільну, без тріщин і пустот, а зелень — максимально свіжу, адже саме вона формує основу смаку та текстури салату. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати салат з редькою, куркою та листям салату

Інгредієнти:

редька червона – 1–2 шт.;

філе куряче – 200 г;

яйця – 2 шт.;

листя салату – 1 пучок;

зелена цибуля – 3–4 пера;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

спеції для курки – 1 ч. л.;

сметана – 2–3 ст. л.;

гірчиця в зернах – 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

Відварити яйця до готовності, охолодити та нарізати. Куряче філе приправити спеціями та обсмажити до золотистої скоринки, після чого нарізати шматочками. Редьку вимити та тонко нарізати або натерти на великій тертці. Листя салату промити, обсушити та порвати руками на великі шматки. Зелену цибулю дрібно нарізати. Для заправки змішати сметану з гірчицею в зернах, додати сіль і перець за смаком. З’єднати всі інгредієнти в мисці та заправити соусом безпосередньо перед подачею.

Як і з чим подавати

Салат найкраще подавати одразу після приготування, щоб зберегти свіжість зелені та хрустку текстуру редьки. Його можна подавати як самостійну страву або як легку вечерю. Вдалим доповненням стануть грінки з житнього хліба або запечені овочі. Для більш виразної подачі салат можна прикрасити половинками вареного яйця та свіжою зеленню. Також допускаються варіації заправки — замість сметани можна використовувати грецький йогурт або легкий йогуртовий соус.

Рецепт поєднує простоту приготування та збалансований смак, роблячи страву універсальним варіантом для весняного меню.