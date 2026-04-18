Весняний салат, який хочеться їсти щодня: легкий, соковитий і хрусткий (відео)
Редька — це коренеплід із виразним пікантним смаком, який активно використовується в кулінарії для приготування свіжих салатів, закусок і гарнірів.
Особливо популярною є червона редька, яка має більш м’який, делікатний смак і приємну хрустку текстуру. А сьогодні ми пропонуємо варіант весняного салату з червоною редькою, куркою та яйцем, який поєднує свіжість овочів і ситність білкових інгредієнтів. Для найкращого результату варто обирати редьку щільну, без тріщин і пустот, а зелень — максимально свіжу, адже саме вона формує основу смаку та текстури салату. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".
Як приготувати салат з редькою, куркою та листям салату
Інгредієнти:
- редька червона – 1–2 шт.;
- філе куряче – 200 г;
- яйця – 2 шт.;
- листя салату – 1 пучок;
- зелена цибуля – 3–4 пера;
- сіль – за смаком;
- перець – за смаком;
- спеції для курки – 1 ч. л.;
- сметана – 2–3 ст. л.;
- гірчиця в зернах – 1 ч. л.;
Спосіб приготування:
- Відварити яйця до готовності, охолодити та нарізати.
- Куряче філе приправити спеціями та обсмажити до золотистої скоринки, після чого нарізати шматочками.
- Редьку вимити та тонко нарізати або натерти на великій тертці.
- Листя салату промити, обсушити та порвати руками на великі шматки.
- Зелену цибулю дрібно нарізати.
- Для заправки змішати сметану з гірчицею в зернах, додати сіль і перець за смаком.
- З’єднати всі інгредієнти в мисці та заправити соусом безпосередньо перед подачею.
Як і з чим подавати
Салат найкраще подавати одразу після приготування, щоб зберегти свіжість зелені та хрустку текстуру редьки. Його можна подавати як самостійну страву або як легку вечерю. Вдалим доповненням стануть грінки з житнього хліба або запечені овочі. Для більш виразної подачі салат можна прикрасити половинками вареного яйця та свіжою зеленню. Також допускаються варіації заправки — замість сметани можна використовувати грецький йогурт або легкий йогуртовий соус.
Рецепт поєднує простоту приготування та збалансований смак, роблячи страву універсальним варіантом для весняного меню.