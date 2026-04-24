Лучшее дополнение к мясу: рецепт пикантной закуски из помидоров и сыра вместо обычных салатов (видео)
Готовится за считанные минуты, а исчезает со стола быстрее мяса
Шашлыки традиционно подают с простыми дополнениями — свежими овощами, зеленью, соусами и лавашем или хлебом. Однако если хочется чего-то нового и интересного, попробуйте приготовить к мясу маринованную закуску из помидоров, сыра и лука с зеленью. Именно благодаря маринаду лук теряет остроту и становится мягким, помидоры пропитываются пикантным соусом, а моцарелла приобретает легкий аромат чеснока и горчицы. Чем дольше закуска стоит в холодильнике, тем ярче становится вкус — так что готовьте её заранее, чтобы к подаче все ингредиенты успели "подружиться".
Рецептом поделилась фудблогерка diana_vronska_ в TikTok.
Ингредиенты:
- помидоры черри — 250 г
- мини-моцарелла — 150 г
- лук – 1 шт.
- зелень (петрушка, укроп или базилик) – пучок.
Для маринада:
- соевый соус — 2-3 ст. л.
- дижонская горчица – 1 ч. л.
- мед – 1 ч. л.
- чеснок — 2-3 зубчика.
Этапы приготовления:
- Помидоры черри промойте и обсушите. Если они крупные, можно разрезать пополам, но мелкие лучше оставить целыми. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Зелень мелко покрошите. Сложите продукты в глубокую емкость.
- Для маринада смешайте соевый соус, дижонскую горчицу и мед до однородности. Добавьте измельченный чеснок.
- Залейте маринадом овощи с сыром и осторожно перемешайте. Накройте и оставьте в холодильнике минимум на 30–40 минут, а лучше на 1–2 часа. За это время вкусы соединятся, а лук станет мягче.