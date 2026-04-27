Один простий трюк — і зелений борщ виходить кремовим: рецепт, який варто спробувати

Секрет смачного зеленого борщу криється не лише в якості щавлю, а й в особливій заправці

Зелений борщ зі щавлем можна назвати справжнім символом весняного меню. Його готують, коли з’являється перша свіжа зелень, і саме тоді борщ виходить особливо ароматним, легким, але водночас наваристим. Щавель багатий на вітамін С, залізо та органічні кислоти, тому ця страва не лише смачна, а й корисна — особливо на початку весни, коли організм потребує підтримки після зими. Кисла нотка щавлю надає борщу особливої свіжості, яку неможливо замінити жодною іншою зеленню.

Як приготувати зелений борщ зі щавлем, показала фудблогерка valerikiry в Instagram. Для того, щоб борщ вийшов більш густим та мав оксамитову структуру, вона пропонує одну картоплю відварити цілою, а потім розім’яти й змішати зі сметаною та бульйоном.

Інгредієнти:

свинина на кістці або м’якоть — 500–700 г

вода — приблизно 3 л

картопля — 5 шт.

цибуля — 1 шт.

морква — 1 шт.

щавель — великий пучок

яйця варені — 4–5 шт.

сметана — 200 г

петрушка

кріп

зелена цибуля

зелений часник зі стеблами

стебла петрушки

лавровий лист

духмяний перець

сіль, перець

сушений часник

Приготування

У велику каструлю з окропом водою викладіть свинину, додайте стебла зелені, лавровий лист і духмяний перець. Варіть бульйон на середньому вогні до готовності м’яса. Щоб не знімати піну, можна накрити поверхню пергаментом. Одну картоплину покладіть варитися цілою. Поки вариться м’ясо, приготуйте засмажку. Обсмажте цибулю та моркву до м’якості й легкого золотистого кольору. Відварену цілу картоплю дістаньте, розімніть і змішайте прямо на пательні з двома ополониками бульйону та сметаною до однорідної маси. З бульйону видаліть стебла зелені. Решту картоплі наріжте кубиками й додайте варитися. Коли вона буде майже готова, викладіть засмажку разом із картопляно-сметанною сумішшю. Перемішайте й дайте проваритися кілька хвилин, щоб смаки поєдналися. Щавель добре промийте, наріжте і додайте в борщ наприкінці приготування. Важливо не переварити його — достатньо 2–3 хвилин, щоб він зберіг яскравий колір і легку кислинку. Додайте нарізані варені яйця, зелень, зелений часник і трохи сушеного часнику для глибини смаку. Посоліть і поперчіть за смаком.

Якщо хочете більш вираженої кислинки, можна додати до зеленого борщу трохи лимонного соку, але зазвичай якісного щавлю цілком достатньо.

Перед подачею дайте борщу настоятися 10–15 хвилин під кришкою. Потім розлийте його по тарілках та в кожну додайте по одній ложці холодної сметани. Такий борщ смакує і як повноцінний обід, і як легка, але поживна вечеря.