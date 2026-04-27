Один простой трюк – и зеленый борщ получается кремовым: рецепт, который стоит попробовать
Секрет вкусного зеленого борща кроется не только в качестве щавеля, но и в особой заправке
Зеленый борщ со щавелем можно назвать настоящим символом весеннего меню. Его готовят, когда появляется первая свежая зелень, и именно тогда борщ получается особенно ароматным, легким, но в то же время наваристым. Щавель богат витамином С, железом и органическими кислотами, поэтому это блюдо не только вкусное, но и полезное — особенно в начале весны, когда организм нуждается в поддержке после зимы. Кислая нотка щавеля придает борщу особую свежесть, которую невозможно заменить никакой другой зеленью.
Как приготовить зеленый борщ со щавелем, показала фудблогерка valerikiry в Instagram. Для того чтобы борщ получился более густым и имел бархатную структуру, она предлагает одну картофелину отварить целиком, а затем размять и смешать со сметаной и бульоном.
Ингредиенты:
- свинина на кости или мякоть — 500-700 г
- вода – примерно 3 л
- картофель – 5 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- щавель – большой пучок
- яйца вареные – 4–5 шт.
- сметана — 200 г
- петрушка
- укроп
- зеленый лук
- зеленый чеснок со стеблями
- стебли петрушки
- лавровый лист
- душистый перец
- соль, перец
- сушеный чеснок
Приготовление
- В большую кастрюлю с кипящей водой выложите свинину, добавьте стебли зелени, лавровый лист и душистый перец. Варите бульон на среднем огне до готовности мяса. Чтобы не снимать пену, можно накрыть поверхность пергаментом.
- Одну картофелину положите вариться целиком.
- Пока варится мясо, приготовьте зажарку. Обжарьте лук и морковь до мягкости и легкого золотистого цвета. Отваренный целый картофель достаньте, размните и смешайте прямо на сковороде с двумя половниками бульона и сметаной до однородной массы.
- Из бульона удалите стебли зелени. Остальной картофель нарежьте кубиками и добавьте вариться. Когда он будет почти готов, выложите зажарку вместе с картофельно-сметанной смесью. Перемешайте и дайте провариться несколько минут, чтобы вкусы соединились.
- Щавель хорошо промойте, нарежьте и добавьте в борщ в конце приготовления. Важно не переварить его — достаточно 2–3 минут, чтобы он сохранил яркий цвет и легкую кислинку. Добавьте нарезанные вареные яйца, зелень, зеленый чеснок и немного сушеного чеснока для глубины вкуса. Посолите и поперчите по вкусу.
Если хотите более выраженной кислинки, можно добавить в зеленый борщ немного лимонного сока, но обычно качественного щавеля вполне достаточно.
Перед подачей дайте борщу настояться 10–15 минут под крышкой. Затем разлейте его по тарелкам и в каждую добавьте по одной ложке холодной сметаны. Такой борщ хорош и как полноценный обед, и как легкий, но питательный ужин.