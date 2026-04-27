Один простой трюк – и зеленый борщ получается кремовым: рецепт, который стоит попробовать

Наталья Граковская
Борщ со щавелем
Борщ со щавелем. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Секрет вкусного зеленого борща кроется не только в качестве щавеля, но и в особой заправке

Зеленый борщ со щавелем можно назвать настоящим символом весеннего меню. Его готовят, когда появляется первая свежая зелень, и именно тогда борщ получается особенно ароматным, легким, но в то же время наваристым. Щавель богат витамином С, железом и органическими кислотами, поэтому это блюдо не только вкусное, но и полезное — особенно в начале весны, когда организм нуждается в поддержке после зимы. Кислая нотка щавеля придает борщу особую свежесть, которую невозможно заменить никакой другой зеленью.

Как приготовить зеленый борщ со щавелем, показала фудблогерка valerikiry в Instagram. Для того чтобы борщ получился более густым и имел бархатную структуру, она предлагает одну картофелину отварить целиком, а затем размять и смешать со сметаной и бульоном.

Ингредиенты:

  • свинина на кости или мякоть — 500-700 г
  • вода – примерно 3 л
  • картофель – 5 шт.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • щавель – большой пучок
  • яйца вареные – 4–5 шт.
  • сметана — 200 г
  • петрушка
  • укроп
  • зеленый лук
  • зеленый чеснок со стеблями
  • стебли петрушки
  • лавровый лист
  • душистый перец
  • соль, перец
  • сушеный чеснок

Приготовление

  1. В большую кастрюлю с кипящей водой выложите свинину, добавьте стебли зелени, лавровый лист и душистый перец. Варите бульон на среднем огне до готовности мяса. Чтобы не снимать пену, можно накрыть поверхность пергаментом.
  2. Одну картофелину положите вариться целиком.
  3. Пока варится мясо, приготовьте зажарку. Обжарьте лук и морковь до мягкости и легкого золотистого цвета. Отваренный целый картофель достаньте, размните и смешайте прямо на сковороде с двумя половниками бульона и сметаной до однородной массы.
  4. Из бульона удалите стебли зелени. Остальной картофель нарежьте кубиками и добавьте вариться. Когда он будет почти готов, выложите зажарку вместе с картофельно-сметанной смесью. Перемешайте и дайте провариться несколько минут, чтобы вкусы соединились.
  5. Щавель хорошо промойте, нарежьте и добавьте в борщ в конце приготовления. Важно не переварить его — достаточно 2–3 минут, чтобы он сохранил яркий цвет и легкую кислинку. Добавьте нарезанные вареные яйца, зелень, зеленый чеснок и немного сушеного чеснока для глубины вкуса. Посолите и поперчите по вкусу.

Если хотите более выраженной кислинки, можно добавить в зеленый борщ немного лимонного сока, но обычно качественного щавеля вполне достаточно.

Перед подачей дайте борщу настояться 10–15 минут под крышкой. Затем разлейте его по тарелкам и в каждую добавьте по одной ложке холодной сметаны. Такой борщ хорош и как полноценный обед, и как легкий, но питательный ужин.

