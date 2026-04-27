Один простой трюк – и зеленый борщ получается кремовым: рецепт, который стоит попробовать

Секрет вкусного зеленого борща кроется не только в качестве щавеля, но и в особой заправке

Зеленый борщ со щавелем можно назвать настоящим символом весеннего меню. Его готовят, когда появляется первая свежая зелень, и именно тогда борщ получается особенно ароматным, легким, но в то же время наваристым. Щавель богат витамином С, железом и органическими кислотами, поэтому это блюдо не только вкусное, но и полезное — особенно в начале весны, когда организм нуждается в поддержке после зимы. Кислая нотка щавеля придает борщу особую свежесть, которую невозможно заменить никакой другой зеленью.

Как приготовить зеленый борщ со щавелем, показала фудблогерка valerikiry в Instagram. Для того чтобы борщ получился более густым и имел бархатную структуру, она предлагает одну картофелину отварить целиком, а затем размять и смешать со сметаной и бульоном.

Ингредиенты:

свинина на кости или мякоть — 500-700 г

вода – примерно 3 л

картофель – 5 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

щавель – большой пучок

яйца вареные – 4–5 шт.

сметана — 200 г

петрушка

укроп

зеленый лук

зеленый чеснок со стеблями

стебли петрушки

лавровый лист

душистый перец

соль, перец

сушеный чеснок

Приготовление

В большую кастрюлю с кипящей водой выложите свинину, добавьте стебли зелени, лавровый лист и душистый перец. Варите бульон на среднем огне до готовности мяса. Чтобы не снимать пену, можно накрыть поверхность пергаментом. Одну картофелину положите вариться целиком. Пока варится мясо, приготовьте зажарку. Обжарьте лук и морковь до мягкости и легкого золотистого цвета. Отваренный целый картофель достаньте, размните и смешайте прямо на сковороде с двумя половниками бульона и сметаной до однородной массы. Из бульона удалите стебли зелени. Остальной картофель нарежьте кубиками и добавьте вариться. Когда он будет почти готов, выложите зажарку вместе с картофельно-сметанной смесью. Перемешайте и дайте провариться несколько минут, чтобы вкусы соединились. Щавель хорошо промойте, нарежьте и добавьте в борщ в конце приготовления. Важно не переварить его — достаточно 2–3 минут, чтобы он сохранил яркий цвет и легкую кислинку. Добавьте нарезанные вареные яйца, зелень, зеленый чеснок и немного сушеного чеснока для глубины вкуса. Посолите и поперчите по вкусу.

Если хотите более выраженной кислинки, можно добавить в зеленый борщ немного лимонного сока, но обычно качественного щавеля вполне достаточно.

Перед подачей дайте борщу настояться 10–15 минут под крышкой. Затем разлейте его по тарелкам и в каждую добавьте по одной ложке холодной сметаны. Такой борщ хорош и как полноценный обед, и как легкий, но питательный ужин.