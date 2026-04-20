Квашена редиска: несподіваний рецепт, який змінює смак звичного овоча (відео)

Дізнайтеся, як приготувати закуску з редиски без оцту

З редиски найчастіше готують салати та закуски. Але цей овоч також добре підходить для ферментації, коли продукт сквашується без оцту та термічної обробки. Після ферментації редиска втрачає частину гіркоти й набуває пряного, насиченого смаку з легкою кислинкою, водночас залишаючись хрусткою.

Рецептом квашеної редиски поділилися на YouTube-каналі "Смачні поради".

Як ферментувати редиску

Для ферментації краще брати невелику, щільну редиску — тоді буде більше шансів, що вона не розмокне. Також використовуйте звичайну кам’яну сіль без йоду та інших добавок, які завадять роботі молочнокислих бактерій.

Інгредієнти:

Редиска – 1 кг

Часник – 1 головка

Кріп і петрушка — по 1 пучку

Гострий перець – до смаку

Запашний перець — 6 шт.

Лавровий лист – 3 шт.

Сіль – 1 ст. л.

Цукор — 1 ч. л.

Для розсолу:

Вода – 400 мл

Сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Чисту редиску без хвостиків покладіть у глибоку миску, посипте сіллю, перемішайте і залиште на 30 хвилин. Подрібніть часник, кріп, петрушку та гострий перець. Коли редиска пустить сік, додайте до неї часник, зелень, гострий перець і цукор. Перемішайте. У місткість для ферментації (підійде пластикове відро або скляна банка об’ємом від 1,5 л) викладіть духмяний перець, лавровий лист і редиску разом із соком та прянощами. У чистій воді розчиніть сіль і залийте редиску. Залийте редиску так, щоб розсіл повністю її покривав. Накрийте тарілкою або кришкою меншого діаметра, зверху поставте вантаж — банку з водою або камінь. Залиште місткість за кімнатної температури на 3–4 дні. Щодня перевіряйте редиску: вона має залишатися покритою розсолом. Якщо в кімнаті спекотно (вище 25 °C), редиска заферментується швидше — починайте куштувати вже на другий день.

Ферментовану редиску зберігайте у холодильнику.

Як і з чим подавати

Ферментовану редиску можна подавати на стіл як самостійну закуску. Її достатньо викласти на тарілку, збризнути нерафінованою соняшниковою або кунжутною олією. До неї добре підходить запечена або відварна картопля, жирне м'ясо та риба на грилі.