Ковбаса більше не потрібна: рецепт намазки для бутербродів (відео)
Домашній паштет, який замінить ковбасу — ніжний, ситний і без зайвих добавок
Бутерброд із намазкою — це один із найпростіших перекусів. Замість того, щоб мастити на хліб покупні намазки з сумнівним складом, можна приготувати домашній паштет з курячого філе. Він виходить ситний, смачний і може зберігатися в холодильнику кілька днів.
Рецептом м’ясного паштету поділилися на YouTube-каналі ЛенАпетит: Смачна Подорож Кухнею.
Як приготувати паштет з курячого філе
Інгредієнти:
- куряче філе — 2 шт.
- морква — 2 шт.
- цибуля — 2 шт.
- сіль, чорний перець мелений — за смаком
- бульйон
- вершкове масло — 100 г.
Спосіб приготування:
- Відваріть куряче філе. Бульйон не виливайте — він знадобиться далі.
- Поки вариться м'ясо, дрібно наріжте 2 цибулини кубиком, а 2 морквини натріть на великій тертці.
- Обсмажте цибулю на середньому вогні до прозорості, після чого додайте моркву і тушкуйте разом до м’якості. Важливо не пересушити овочі — вони мають залишатися ніжними. Дайте засмажці охолонути.
- Куряче філе та овочі пропустіть через м’ясорубку або подрібніть блендером до однорідної маси. Додайте м’яке вершкове масло, сіль та чорний перець.
- Якщо паштет здається густим або сухуватим, поступово вливайте кілька ложок бульйону, що залишився після варіння, до отримання бажаної консистенції. Перемішуйте ретельно, щоб маса стала максимально однорідною та ніжною.
- Готовий паштет перекладіть у чисту скляну ємність, щільно закрийте і поставте в холодильник хоча б на кілька годин.
Як і з чим подавати страву
Курячий паштет найкраще смакує охолодженим. Подавайте його як зі свіжим, так і з підсушеним хлібом. Також його можна намащувати на крекери чи лаваш. Зверху можна покласти свіжий огірок, помідор або листя салату.