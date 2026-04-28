Ковбаса більше не потрібна: рецепт намазки для бутербродів (відео)

Домашній паштет, який замінить ковбасу — ніжний, ситний і без зайвих добавок

Бутерброд із намазкою — це один із найпростіших перекусів. Замість того, щоб мастити на хліб покупні намазки з сумнівним складом, можна приготувати домашній паштет з курячого філе. Він виходить ситний, смачний і може зберігатися в холодильнику кілька днів.

Рецептом м’ясного паштету поділилися на YouTube-каналі ЛенАпетит: Смачна Подорож Кухнею.

Як приготувати паштет з курячого філе

Інгредієнти:

куряче філе — 2 шт.

морква — 2 шт.

цибуля — 2 шт.

сіль, чорний перець мелений — за смаком

бульйон

вершкове масло — 100 г.

Спосіб приготування:

Відваріть куряче філе. Бульйон не виливайте — він знадобиться далі. Поки вариться м'ясо, дрібно наріжте 2 цибулини кубиком, а 2 морквини натріть на великій тертці. Обсмажте цибулю на середньому вогні до прозорості, після чого додайте моркву і тушкуйте разом до м’якості. Важливо не пересушити овочі — вони мають залишатися ніжними. Дайте засмажці охолонути. Куряче філе та овочі пропустіть через м’ясорубку або подрібніть блендером до однорідної маси. Додайте м’яке вершкове масло, сіль та чорний перець. Якщо паштет здається густим або сухуватим, поступово вливайте кілька ложок бульйону, що залишився після варіння, до отримання бажаної консистенції. Перемішуйте ретельно, щоб маса стала максимально однорідною та ніжною. Готовий паштет перекладіть у чисту скляну ємність, щільно закрийте і поставте в холодильник хоча б на кілька годин.

Як і з чим подавати страву

Курячий паштет найкраще смакує охолодженим. Подавайте його як зі свіжим, так і з підсушеним хлібом. Також його можна намащувати на крекери чи лаваш. Зверху можна покласти свіжий огірок, помідор або листя салату.