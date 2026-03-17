Смачніший, ніж м’ясний: простий паштет із грибів і квасолі за кілька хвилин (відео)

Смачна та поживна закуска

Під час посту можна готувати чимало смачних і поживних страв, зокрема навіть десерти — наприклад, запечені яблука з халвою. Але сьогодні ми пропонуємо інший варіант — ситний і ароматний пісний паштет із грибів та квасолі. Поєднання бобових і грибів давно використовують у пісній кухні, адже воно забезпечує насичений смак і поживність навіть без м’яса. Для найкращого результату варто обирати щільні свіжі шампіньйони без темних плям, а квасолю — якісну консервовану або добре відварену, адже саме її текстура визначає ніжність готового паштету; за бажанням частину грибів можна замінити сушеними, щоб отримати більш виразний аромат. Рецептом із нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати паштет з грибів та квасолі

Інгредієнти:

цибуля – 1 шт. (велика);

печериці – 350 г;

часник – 2 зубчики;

біла квасоля консервована – 290 г;

гірчиця французька – 1 ч. л.;

копчена паприка – 1/2 ч. л.;

сіль – 1 ч. л.;

олія – 10 мл.

Спосіб приготування:

Нарізати цибулю дрібними кубиками та обсмажити на олії до золотистого кольору. Додати нарізані печериці та подрібнений часник, смажити до випаровування рідини та м’якості грибів. Злити рідину з квасолі та за потреби злегка промити її холодною водою. З’єднати обсмажені гриби з цибулею, квасолю, гірчицю, паприку та сіль. Подрібнити масу блендером до однорідної кремової консистенції. За потреби відрегулювати густоту, додавши кілька ложок води або олії, після чого ще раз перемішати.

Як і з чим подавати

Пісний паштет із грибів і квасолі найкраще смакує як намазка на свіжий хліб, підсушені тости або лаваш. Його можна подати у невеликій мисці, прикрасивши зеленню, зернами гірчиці або краплею ароматної олії. Паштет добре поєднується зі свіжими овочами, запеченою картоплею або хрусткими хлібцями. Така страва підійде і для повсякденного меню, і як легка закуска на святковому столі.

Такий паштет доводить, що пісні страви можуть бути не лише простими, а й надзвичайно смачними та ароматними. Завдяки грибам і квасолі він виходить поживним і ніжним за текстурою, тому легко замінює традиційні м’ясні намазки. Рецепт не потребує складних інгредієнтів і готується дуже швидко, тому стане у пригоді для щоденного меню. Зберігайте ідею, щоб урізноманітнити пісний раціон простою та вдалою стравою.