Смачніший, ніж м’ясний: простий паштет із грибів і квасолі за кілька хвилин (відео)
Смачна та поживна закуска
Під час посту можна готувати чимало смачних і поживних страв, зокрема навіть десерти — наприклад, запечені яблука з халвою. Але сьогодні ми пропонуємо інший варіант — ситний і ароматний пісний паштет із грибів та квасолі. Поєднання бобових і грибів давно використовують у пісній кухні, адже воно забезпечує насичений смак і поживність навіть без м’яса. Для найкращого результату варто обирати щільні свіжі шампіньйони без темних плям, а квасолю — якісну консервовану або добре відварену, адже саме її текстура визначає ніжність готового паштету; за бажанням частину грибів можна замінити сушеними, щоб отримати більш виразний аромат. Рецептом із нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".
Як приготувати паштет з грибів та квасолі
Інгредієнти:
- цибуля – 1 шт. (велика);
- печериці – 350 г;
- часник – 2 зубчики;
- біла квасоля консервована – 290 г;
- гірчиця французька – 1 ч. л.;
- копчена паприка – 1/2 ч. л.;
- сіль – 1 ч. л.;
- олія – 10 мл.
Спосіб приготування:
- Нарізати цибулю дрібними кубиками та обсмажити на олії до золотистого кольору.
- Додати нарізані печериці та подрібнений часник, смажити до випаровування рідини та м’якості грибів.
- Злити рідину з квасолі та за потреби злегка промити її холодною водою.
- З’єднати обсмажені гриби з цибулею, квасолю, гірчицю, паприку та сіль.
- Подрібнити масу блендером до однорідної кремової консистенції.
- За потреби відрегулювати густоту, додавши кілька ложок води або олії, після чого ще раз перемішати.
Як і з чим подавати
Пісний паштет із грибів і квасолі найкраще смакує як намазка на свіжий хліб, підсушені тости або лаваш. Його можна подати у невеликій мисці, прикрасивши зеленню, зернами гірчиці або краплею ароматної олії. Паштет добре поєднується зі свіжими овочами, запеченою картоплею або хрусткими хлібцями. Така страва підійде і для повсякденного меню, і як легка закуска на святковому столі.
Такий паштет доводить, що пісні страви можуть бути не лише простими, а й надзвичайно смачними та ароматними. Завдяки грибам і квасолі він виходить поживним і ніжним за текстурою, тому легко замінює традиційні м’ясні намазки. Рецепт не потребує складних інгредієнтів і готується дуже швидко, тому стане у пригоді для щоденного меню. Зберігайте ідею, щоб урізноманітнити пісний раціон простою та вдалою стравою.